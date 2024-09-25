Руководство «Почты России» удостоилось высокой оценки бизнес-сообщества РФ

Posted 25 сентября, 16:41
Published 25 сентября, 16:41
Modified 25 сентября, 16:42
Updated 25 сентября, 16:42
Согласно рейтингу «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованному Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «Коммерсантъ», гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков был включен в число лучших руководителей в сфере связи и телекоммуникаций. Об этом пишут «Новые известия».
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» объявляет итоги работы за год и определяет наиболее успешных и профессиональных управленцев России в своих отраслях и функциональных направлениях. Рейтинг основывается на результатах экспертного голосования, в ходе которого топ-менеджеры рассматривают достижения своих коллег в разных сферах деятельности. В этом году рейтинг вышел в 25-й раз.
Михаил Юрьевич Волков родился в городе Спасске-Дальнем Приморского края. Диплом по специальности «финансы и кредит» он получил в Хабаровской государственной академии экономики и права (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права).
Начав свою карьеру в банковской сфере в 2000 году, Михаил Волков получал опыт на различных руководящих должностях в Альфа-Банке, группе ВТБ и Банке Москвы. В 2017 году он присоединился к команде «Почты России» в качестве заместителя генерального директора по операционному управлению, а потом стал членом правления АО «Почта России».
Основной задачей Волкова в компании была реализация клиентоцентричной стратегии, включающей внедрение новых стандартов качества обслуживания клиентов, мониторинг уровня сервиса, упрощение клиентского пути и создание разнообразных цифровых решений.
В 2021 году Михаила Волкова пригласили к участию в проекте по запуску нового оператора государственной лотереи, организованной Министерством финансов России. За короткий период его команде удалось создать стратегию и основать компанию с современным продуктом и широкой сетью дистрибуции более чем в 70 тысячах точек.
В январе 2023 года решением Правительства Российской Федерации Михаил Волков был назначен на должность генерального директора компании «Почта России» с поставленной перед ним задачей быстрого оздоровления предприятия. Сегодня свою главную цель на этом посту он связывает с созданием почты, которая эффективно сотрудничала бы с бизнесом в России и за рубежом, а также стала центром оказания социально важных повседневных услуг для соотечественников.
Михаил Волков регулярно посещает региональные отделения почтовой связи и сохраняет контакт с сотрудниками сети. Он считает высокий уровень удовлетворенности клиентов и лояльность сотрудников главными показателями качественной работы почты.
В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» также включили и других представителей команды «Почты России».