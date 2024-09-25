Руководство «Почты России» удостоилось высокой оценки бизнес-сообщества РФ

В январе 2023 года решением Правительства Российской Федерации Михаил Волков был назначен на должность генерального директора компании «Почта России» с поставленной перед ним задачей быстрого оздоровления предприятия. Сегодня свою главную цель на этом посту он связывает с созданием почты, которая эффективно сотрудничала бы с бизнесом в России и за рубежом, а также стала центром оказания социально важных повседневных услуг для соотечественников.