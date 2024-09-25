В районе Азовской крепости улучшили мобильную связь

Posted 25 сентября, 09:47
Published 25 сентября, 09:47
Modified 25 сентября, 09:49
Updated 25 сентября, 09:49
Азов продолжает наращивать свой туристический потенциал, по данным городской администрации, только за прошлый год город посетили более 260 тысяч туристов. Одно из самых значимых событий — ежегодный фестиваль «Осада Азова» с исторической реконструкцией взятия турецкого города Петром I в Азовских походах 1695–1696 годов. Этот фестиваль растет из года в год и регулярно собирает от 10 до 15 тысяч зрителей.
С обновленной системой связи 4G, сеть сможет справиться с наплывом трафика при плотной концентрации туристов и жителей города в исторических локациях. К слову, стабильная связь появилась на многих центральных улицах. Это и улица Московская, улица Калинина, Мира и Петровский бульвар.
По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, поддерживать высокое качество связи в городах, где наблюдается рост туристического потока сегодня особенно важно.
— Мы видим, что у Азова есть потенциал для развития туризма: исторические локации, набережная, пляжи, — подчеркнул Игорь Марьясов.