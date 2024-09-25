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Posted 25 сентября, 09:47

Published 25 сентября, 09:47

Modified 25 сентября, 09:49

Updated 25 сентября, 09:49

В районе Азовской крепости улучшили мобильную связь

В районе Азовской крепости улучшили мобильную связь

25 сентября 2024, 09:47
Фото: пресс-служба МТС
Модернизированное телеком оборудование LTE установили в историческом центре Азова. Именно здесь находится исторический памятник Азовская крепость, располагаются Азовский исторический музей-заповедник и городской парк.

Азов продолжает наращивать свой туристический потенциал, по данным городской администрации, только за прошлый год город посетили более 260 тысяч туристов. Одно из самых значимых событий — ежегодный фестиваль «Осада Азова» с исторической реконструкцией взятия турецкого города Петром I в Азовских походах 1695–1696 годов. Этот фестиваль растет из года в год и регулярно собирает от 10 до 15 тысяч зрителей.

С обновленной системой связи 4G, сеть сможет справиться с наплывом трафика при плотной концентрации туристов и жителей города в исторических локациях. К слову, стабильная связь появилась на многих центральных улицах. Это и улица Московская, улица Калинина, Мира и Петровский бульвар.

По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, поддерживать высокое качество связи в городах, где наблюдается рост туристического потока сегодня особенно важно.

— Мы видим, что у Азова есть потенциал для развития туризма: исторические локации, набережная, пляжи, — подчеркнул Игорь Марьясов.

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