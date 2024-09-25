В районе Азовской крепости улучшили мобильную связь

Азов продолжает наращивать свой туристический потенциал, по данным городской администрации, только за прошлый год город посетили более 260 тысяч туристов. Одно из самых значимых событий — ежегодный фестиваль «Осада Азова» с исторической реконструкцией взятия турецкого города Петром I в Азовских походах 1695–1696 годов. Этот фестиваль растет из года в год и регулярно собирает от 10 до 15 тысяч зрителей.