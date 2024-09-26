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Posted 26 сентября, 13:42

Published 26 сентября, 13:42

Modified 26 сентября, 13:44

Updated 26 сентября, 13:44

Александр Ищенко: Обеспечение надежности электроснабжения — задача комплексная

Александр Ищенко: Обеспечение надежности электроснабжения — задача комплексная

26 сентября 2024, 13:42
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО
На десятом заседании Законодательного Собрания Ростовской области, которое состоялось 26 сентября, депутаты рассмотрели 25 важных вопросов. Одной из ключевых тем повестки заседания стал вопрос об обеспечении надежности электроснабжения потребителей нашего региона.

Как пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко, этим летом электроснабжение региона столкнулось с рядом проблем из-за аномальных погодных условий.

— Этим летом жители не только Ростова, но и других крупных городов области, а также сельских территорий, столкнулись с выключением электроэнергии в связи с авариными ситуациями на сетях электроснабжения. Поэтому на первом осеннем заедании депутаты Законодательного Собрания включили тему надежности энергоснабжения потребителей нашей области в повестку дня. На сегодня это один из ключевых вопросов, не только качества жизни граждан, но и вопрос будущего развития производств, а также экономики Ростовской области. Безусловно, эта задача комплексная, масштабная и многоуровневая, она требует усилий, в первую очередь, от предприятий энергетического комплекса, но есть и вопросы, которые должны решаться при участии органов власти Ростовской области и органов местного самоуправления, — отметил Александр Ищенко.

По словам председателя Законодательного Собрания, одним из важных вопросов является создание новых генерирующих мощностей. Они не решаются на уровне местной власти, а находятся в компетенции федеральных отраслевых органов исполнительной власти и федеральных сетевых структур.

— Поэтому депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обратятся в Правительство Российской Федерации с предложением уже в ближайшее время начать строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций в городе Ростове-на-Дону, Ростовской агломерации и других территориях, которые имеют существенную энергетическую нагрузку. Нам необходимо включить в инвестиционную программу «Россетей» мероприятия по реконструкции Ростовской подстанции, по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики в Шахтах, в Ростовской агломерации на Левенцовке, — добавил Александр Ищенко.

По мнению спикера донского парламента, эти задачи позволят минимизировать риски сбоев в работе системы и перейти к вопросам развития энергетических мощностей Ростовской области.

Также Александр Ищенко подчеркнул, что по созданию новых генерирующих мощностей, депутаты донского парламента готовят обращение к заместителю председателя правительства Александру Новаку. Это ускорит принятие решений на федеральном уровне, так как строительство новых мощностей занимает не год и не два. На это требуется продолжительное время и генерация совместных усилий.

— Подобные проблемы существуют не только в Ростовской области. Мы все взаимосвязаны и у нас единое энергетическое хозяйство. Если что-то не так в одном из субъектов, это сразу чувствуют на себе и другие регионы. Поэтому уже в ближайшее время, мы вместе с коллегами, председателями парламентов Адыгеи, Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей, будем обсуждать вопрос присоединения к нашим инициативам коллег из других регионов России, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

Рассматривая тему надежности электроснабжения потребителей в Ростовской области затронули и вопрос по устойчивому электроснабжению территорий садоводческих и огороднических товариществ.

— Это большая проблема. Вместе с правительством области депутаты донского парламента инициировали изменения в федеральное законодательство с целью создания структуры, которая бы взяла на себя управление бесхозными или аварийными сетями электроснабжения. Наши предложения были услышаны. Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения и была образована системообразующая территориальная сетевая структура, которая возьмет на себя обеспечение инфраструктуры энергоснабжения наших садовых и огороднических товариществ. Такой системный подход позволит со временем полностью ликвидировать эти проблемы, — пояснил Александр Ищенко.

Во время обсуждения вопроса по электроснабжению, затронули обеспечение электроэнергией Азовского, Аксайского, Мясниковского и Неклиновского районов Ростовской области. По результатам рассмотрения вопроса, профильному комитету Законодательного Собрания и депутатам, избранным по этим округам, было дано поручение проанализировать действующие меры, которые принимаются на данных территориях для устранения проблем с энергоснабжением.

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