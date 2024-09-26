Александр Ищенко: Обеспечение надежности электроснабжения — задача комплексная

Posted 26 сентября, 13:42
Published 26 сентября, 13:42
Modified 26 сентября, 13:44
Updated 26 сентября, 13:44
Как пояснил председатель донского парламента Александр Ищенко, этим летом электроснабжение региона столкнулось с рядом проблем из-за аномальных погодных условий.
— Этим летом жители не только Ростова, но и других крупных городов области, а также сельских территорий, столкнулись с выключением электроэнергии в связи с авариными ситуациями на сетях электроснабжения. Поэтому на первом осеннем заедании депутаты Законодательного Собрания включили тему надежности энергоснабжения потребителей нашей области в повестку дня. На сегодня это один из ключевых вопросов, не только качества жизни граждан, но и вопрос будущего развития производств, а также экономики Ростовской области. Безусловно, эта задача комплексная, масштабная и многоуровневая, она требует усилий, в первую очередь, от предприятий энергетического комплекса, но есть и вопросы, которые должны решаться при участии органов власти Ростовской области и органов местного самоуправления, — отметил Александр Ищенко.
По словам председателя Законодательного Собрания, одним из важных вопросов является создание новых генерирующих мощностей. Они не решаются на уровне местной власти, а находятся в компетенции федеральных отраслевых органов исполнительной власти и федеральных сетевых структур.
— Поэтому депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обратятся в Правительство Российской Федерации с предложением уже в ближайшее время начать строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций в городе Ростове-на-Дону, Ростовской агломерации и других территориях, которые имеют существенную энергетическую нагрузку. Нам необходимо включить в инвестиционную программу «Россетей» мероприятия по реконструкции Ростовской подстанции, по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики в Шахтах, в Ростовской агломерации на Левенцовке, — добавил Александр Ищенко.
По мнению спикера донского парламента, эти задачи позволят минимизировать риски сбоев в работе системы и перейти к вопросам развития энергетических мощностей Ростовской области.
Также Александр Ищенко подчеркнул, что по созданию новых генерирующих мощностей, депутаты донского парламента готовят обращение к заместителю председателя правительства Александру Новаку. Это ускорит принятие решений на федеральном уровне, так как строительство новых мощностей занимает не год и не два. На это требуется продолжительное время и генерация совместных усилий.
— Подобные проблемы существуют не только в Ростовской области. Мы все взаимосвязаны и у нас единое энергетическое хозяйство. Если что-то не так в одном из субъектов, это сразу чувствуют на себе и другие регионы. Поэтому уже в ближайшее время, мы вместе с коллегами, председателями парламентов Адыгеи, Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей, будем обсуждать вопрос присоединения к нашим инициативам коллег из других регионов России, — сказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области.
Рассматривая тему надежности электроснабжения потребителей в Ростовской области затронули и вопрос по устойчивому электроснабжению территорий садоводческих и огороднических товариществ.
— Это большая проблема. Вместе с правительством области депутаты донского парламента инициировали изменения в федеральное законодательство с целью создания структуры, которая бы взяла на себя управление бесхозными или аварийными сетями электроснабжения. Наши предложения были услышаны. Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения и была образована системообразующая территориальная сетевая структура, которая возьмет на себя обеспечение инфраструктуры энергоснабжения наших садовых и огороднических товариществ. Такой системный подход позволит со временем полностью ликвидировать эти проблемы, — пояснил Александр Ищенко.
Во время обсуждения вопроса по электроснабжению, затронули обеспечение электроэнергией Азовского, Аксайского, Мясниковского и Неклиновского районов Ростовской области. По результатам рассмотрения вопроса, профильному комитету Законодательного Собрания и депутатам, избранным по этим округам, было дано поручение проанализировать действующие меры, которые принимаются на данных территориях для устранения проблем с энергоснабжением.
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