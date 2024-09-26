Александр Ищенко: Обеспечение надежности электроснабжения — задача комплексная

— Этим летом жители не только Ростова, но и других крупных городов области, а также сельских территорий, столкнулись с выключением электроэнергии в связи с авариными ситуациями на сетях электроснабжения. Поэтому на первом осеннем заедании депутаты Законодательного Собрания включили тему надежности энергоснабжения потребителей нашей области в повестку дня. На сегодня это один из ключевых вопросов, не только качества жизни граждан, но и вопрос будущего развития производств, а также экономики Ростовской области. Безусловно, эта задача комплексная, масштабная и многоуровневая, она требует усилий, в первую очередь, от предприятий энергетического комплекса, но есть и вопросы, которые должны решаться при участии органов власти Ростовской области и органов местного самоуправления, — отметил Александр Ищенко.