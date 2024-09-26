Дерматолог Егорова сообщила, что красное вино способствует снижению количества морщин

Агентство «Ридус» пообщалось с врачом-дерматологом Татьяной Егоровой. Она рассказала изданию, что красное вино помогает уменьшить количество морщин и хорошо влияет на кожу. Эксперт пояснила, что в данном продукте большой уровень содержания ресвератрола, который замедляет процессы старения. Она добавила, что данный компонент содержится даже в безалкогольном вине.