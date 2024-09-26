Дерматолог Егорова сообщила, что красное вино способствует снижению количества морщин

Posted 26 сентября, 10:37
Published 26 сентября, 10:37
Modified 26 сентября, 10:39
Updated 26 сентября, 10:39
Агентство «Ридус» пообщалось с врачом-дерматологом Татьяной Егоровой. Она рассказала изданию, что красное вино помогает уменьшить количество морщин и хорошо влияет на кожу. Эксперт пояснила, что в данном продукте большой уровень содержания ресвератрола, который замедляет процессы старения. Она добавила, что данный компонент содержится даже в безалкогольном вине.
Собеседница издания также отметила полезность клюквенного морса, витамина C, белков и жирных кислот Omega-3-6-9. Она пояснила, что в морсе содержится большое количество антиоксидантов, а жирные кислоты восстанавливают гидролипидный слой кожи. Егорова подчеркнула, что организму необходимы все виды питательных веществ и отдельного продукта, который решит все проблемы с кожей не существует.
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