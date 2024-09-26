Действие регионального маткапитала продлено до 2030 года

Posted 26 сентября, 14:23
Published 26 сентября, 14:23
Modified 26 сентября, 14:25
Updated 26 сентября, 14:25
Практически всегда ключевые вопросы повестки дня донского парламента составляет социальная сфера и заседание 26 сентября не стало исключением. Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, сегодня принимается пакет областных законов, направленных на поддержку семей с детьми и многодетных семей.
— Во первых мы продлеваем действие регионального материнского капитала до 2030 года. Во-вторых, расширяем важности его использования. Теперь региональный материнский капитал можно расходовать и на реконструкцию домов блокированной застройки, а также для оформления такого дома в общедолевую собственность родителей и детей, — сказал Александр Ищенко.
По его словам, к домам блокированной застройки относятся «таунхаусы», где высота дома не превышает трех этажей, а сам он поделен на жилые блоки, имеющие отдельные входы с улицы и соединенные общей стеной. Ранее этот вид жилой застройки не попадал в объекты, на которые можно расходовать средства материнского капитала, но теперь все изменилось.
С 1 января 2024 года размер регионального материнского капитала составляет 144 212 рублей. Его можно использовать как по частям, так и в полном объеме, потратив на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, лечение ребенка, приобретение автотранспортного средства или компенсировать расходы на газификацию домовладения.
Другой вопрос социальной направленности касался статуса многодетных семей. В прошлом году донской парламент обращался на федеральный уровень с предложением установления единого образца удостоверения многодетной семьи и просьба донских депутатов нашла воплощение в январском Указе Президента.
— Сегодня областным законом мы наделяем муниципальные образования правом выдачи удостоверения для того, чтобы у многодетных семей не было необходимости из всех уголков Ростовской области приезжать в Ростов для оформления удостоверения. Все будет делаться на местах, — отметил Александр Ищенко.
Приняли на десятом заседании и поправки к областному закону «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов». По мнению донских парламентариев нововведения расширяют возможности местного самоуправления в сфере обеспечения жильем граждан и направлены на улучшение их жилищных условий.
Поправки коснулись непосредственно того критерия, по которому инвестор, строящий жилой дом, может получить участок под строительство без торгов. В случае передачи не менее 5% общей площади строящегося жилья, местные власти могут обеспечить жильем на условиях социального найма граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Донские парламентарии изменили данную норму, исключив из нее положение, регулирующее цели использования переданных муниципалитетам жилых помещений, предоставив это на усмотрение местных властей.
— Защита жилищных прав граждан — это очень важный вопрос. Мы принимаем закон, который позволит создать дополнительный ресурс в крупных городах для решения жилищных проблем тех категорий граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление жилья по социальному найму. Поправками снимается ограничение для того, чтобы муниципалитет в рамках 5-процентной квоты смог предоставить жилье другим категориям граждан, которые имеют право на эту меру поддержки. Это — участники СВО и члены их семей, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие семьи. На наш взгляд, принятие этой поправки позволит органам местного самоуправления более эффективно решать вопросы по обеспечению жильем. Конечно, это будет только в крупных городах, но именно в крупных городах и больше сегодня очередь на получение социального жилья, — почеркнул Александр Ищенко.
Следующий блок вопросов затронул корректировку в сторону увеличения ряда социальных выплат. Как пояснил спикер донского парламента, речь идет о текущем 2024 годе.
— Будут проиндексированы дополнительно ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Выплаты на приобретение продуктов питания для детей с фенилкетонурией, ежемесячная денежная выплата на льготный бесплатный проезд на общественном транспорте для отдельных категорий граждан, а также размер гарантированного перечня услуг по погребению, — сообщил Александр Ищенко.
Необходимость корректировки выплат возникла в результате инфляции, которая в текущем году превысила изначально прогнозируемый уровень. Изначально социальные выплаты на 2024 год индексировались на 4,5%, однако после пересчета индекса инфляции индексация составила 5,1%. Председатель донского парламента подчеркнул, что корректировка данных социальных выплат распространяется на весь 2024 год, поэтому гражданам произведут перерасчет, начиная с 1 января 2024 года.
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