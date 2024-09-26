Действие регионального маткапитала продлено до 2030 года

— Защита жилищных прав граждан — это очень важный вопрос. Мы принимаем закон, который позволит создать дополнительный ресурс в крупных городах для решения жилищных проблем тех категорий граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление жилья по социальному найму. Поправками снимается ограничение для того, чтобы муниципалитет в рамках 5-процентной квоты смог предоставить жилье другим категориям граждан, которые имеют право на эту меру поддержки. Это — участники СВО и члены их семей, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие семьи. На наш взгляд, принятие этой поправки позволит органам местного самоуправления более эффективно решать вопросы по обеспечению жильем. Конечно, это будет только в крупных городах, но именно в крупных городах и больше сегодня очередь на получение социального жилья, — почеркнул Александр Ищенко.