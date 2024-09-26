Эксперты: Начать бизнес краткосрочной аренды в 16 раз дешевле открытия ресторана

Posted 26 сентября, 15:15
Published 26 сентября, 15:15
Modified 26 сентября, 15:18
Updated 26 сентября, 15:18
В 2024 году ожидается рост рынка краткосрочной недвижимости в туриндустрии на 19%: с 284 миллиардов рублей в 2023-м до 337 миллиардов в этом. Об этом говорят данные «Авито Путешествий». На это повлиял возросший интерес россиян к путешествиям в пределах родины. Если в 2023 году рынок внутреннего туризма насчитывал 55 миллионов человек, то за январь — июль текущего года показатель уже превысил 32 миллиона.
Также росту рынка способствует цифровизация, о чем рассказал управляющий директор «Авито Путешествий» Артём Кромочкин. По его словам, проверенные онлайн-сервисы повышают удобство при поиске и сдаче жилья, снижают риски и обеспечивают связь с собственниками и арендаторами. По данным исследовательского центра Euromonitor International, 67% туристов в этом году бронируют туристическое жилье онлайн.
В январе — августе 2024 года количество доступных для краткосрочной аренды квартир в среднем по России выросло на 18% (до 400 тысяч). Спрос на это жилье за тот же период вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек за сутки составил 3,3 тысячи рублей. Количество арендодателей выросло на 20% с прошлого года и составило 213 тысяч человек.
По оценкам специалистов, чтобы открыть бизнес краткосрочной аренды жилья, потребуется меньше 1 миллиона рублей при ожидаемом ежегодном доходе в 208 тысяч рублей. При этом среднегодовая доходность бизнеса достигает 21,9%. Для сравнения: открытие ресторана с нуля будет стоить в 16 раз дороже.
Как отметила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина, платформа старается развивать этот рынок, помогая как начинающим, так и продвинутым предпринимателям. Для этого был создан первый большой бесплатный онлайн-курс о краткосрочной аренде и второй год проводятся конференции, на которых успешные игроки отрасли рассказывают о секретах бизнеса и инструментах продвижения.
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