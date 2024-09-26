Эксперты подвели итоги форума НРФ «Регионы»

Posted 26 сентября, 11:12
Published 26 сентября, 11:12
Modified 26 сентября, 11:12
Updated 26 сентября, 11:12
По информации издания tagilcity.ru, мероприятие собрало более 150 спикеров и свыше 2000 участников. Трансляция главной стратегической сессии, которой проходила в социальной сети «ВКонтакте», собрала 28,5 тысячи просмотров.
В качестве медиапартнеров выступили медиахолдинг 1MI и издание TagilCity.
Во время стратегической сессии НРФ «Регионы» участники проанализировали главные изменения, произошедшие в рекламной отрасли за год, обсудили запросы региональных рекламодателей и влияние цифровых технологий на качество взаимодействия с потребителями.
Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем локального рекламного рынка в первой половине 2024 года составил 58 миллиардов рублей, то есть прирост равен 17%. Екатеринбург занял третью строчку по объему рекламных вложений, уступив место лишь Москве и Санкт-Петербургу, с динамикой 23%.
Илья Попов, заместитель генерального директора по региональной рекламе «ГПМ Реклама», отметил, что Россия вошла в число четырех ведущих мировых экономик по паритету покупательной способности. По последним данным, количество малых и средних предприятий в стране увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом.
Согласно исследованию, проведенному «ГПМ Реклама» совместно с НАФИ, 63% опрошенных положительно оценивают российские бренды, а 79% надеются на их укрепление на рынке. Попов отметил, что инвестиции в рекламу способствуют росту доли и влияния отечественного бизнеса на локальных рынках, а также помогают выйти на федеральный уровень.
Стоит отметить, что в этом году форум НРФ «Регионы» прошел в обновленном формате и стал частью Национальной недели HR и рекламы, которая проходила в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. По данным организаторов, данное мероприятие собрало более 4 тысяч участников. Завершился форум награждением победителей Первого регионального фестиваля рекламы, став важным событием Национальной недели HR и рекламы.
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