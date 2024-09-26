Эксперты подвели итоги форума НРФ «Регионы»

Стоит отметить, что в этом году форум НРФ «Регионы» прошел в обновленном формате и стал частью Национальной недели HR и рекламы, которая проходила в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. По данным организаторов, данное мероприятие собрало более 4 тысяч участников. Завершился форум награждением победителей Первого регионального фестиваля рекламы, став важным событием Национальной недели HR и рекламы.