Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

Posted 26 сентября, 13:59
Published 26 сентября, 13:59
Modified 26 сентября, 14:02
Updated 26 сентября, 14:02
Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:
В число лидеров в своих номинациях также вошли:
По итогам 2023 года в своей истории и деятельности ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности. Банк заработал 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. В 2023 году была разработана и утверждена новая стратегия банка ВТБ на 2024–2026 годы. Благодаря активным коммуникациям банка с розничной акционерной базой, количество розничных акционеров ВТБ продолжило увеличиваться.
В течение 2023 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.
В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, создал технологические платформы, которые во многом стали основой для развития открытой экосистемы банка. Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%.
Справка:
Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.
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