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Posted 26 сентября, 13:59

Published 26 сентября, 13:59

Modified 26 сентября, 14:02

Updated 26 сентября, 14:02

Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

26 сентября 2024, 13:59
Фото: 1MI
Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.

Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:

  • Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления — в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;
  • Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления — в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;
  • Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент — в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;
  • Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами — вице-президент — в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;
  • Илья Веткин, начальник управления закупок — вице-президент — в номинации «Топ-20 директоров по закупкам».

В число лидеров в своих номинациях также вошли:

  • Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент — в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;
  • Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга — старший вице-президент — в номинации «Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»;
  • Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета — корпоративный секретарь — в номинации «Топ-40 директоров по корпоративному управлению».

По итогам 2023 года в своей истории и деятельности ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности. Банк заработал 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. В 2023 году была разработана и утверждена новая стратегия банка ВТБ на 2024–2026 годы. Благодаря активным коммуникациям банка с розничной акционерной базой, количество розничных акционеров ВТБ продолжило увеличиваться.

В течение 2023 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.

В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, создал технологические платформы, которые во многом стали основой для развития открытой экосистемы банка. Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%.

Справка:

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.

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