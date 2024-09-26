Технологии для бизнеса: ростовские компании стали активнее пользоваться big data

Одной из наиболее востребованных услуг у бизнес-абонентов стала «Корпоративная АТС». Спрос на нее с начала текущего года увеличился на 15%. Сервис позволяет устанавливать голосовое приветствие, выбирать канал переадресации звонков, автоматически распределять нагрузку между специалистами. Инструмент предусматривает звонки и на мобильные телефоны, что позволят всегда быть на связи вне зависимости от места нахождения, а запись и статистика звонков помогает повысить качество облуживания, анализируя диалоги сотрудников. АТС легко интегрируется с CRM-системами, что позволяет синхронизировать данные клиента с его карточкой.