Учитель-логопед из Батайска поборется за звание «Воспитатель года России»

— Именно от воспитателей во многом зависит насколько хорошо ребенок адаптируется в обществе и получит важные социальные навыки. Донской край богат талантливыми педагогами, которые сегодня демонстрируют свои навыки и компетенции на всероссийском уровне в различных профконкурсах, — добавил Игорь Гуськов.