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Posted 26 сентября, 07:01

Published 26 сентября, 07:01

Modified 26 сентября, 07:03

Updated 26 сентября, 07:03

Учитель-логопед из Батайска поборется за звание «Воспитатель года России»

Учитель-логопед из Батайска поборется за звание «Воспитатель года России»

26 сентября 2024, 07:01
Фото: donland.ru
Заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Московской области. Здесь собрались педагоги дошкольных организаций из 87 регионов нашей страны.

Ростовскую область на федеральном уровне профессионального состязания представляет учитель-логопед детского сада №31 города Батайска Дарья Савченко.

В первом туре заключительного этапа конкурсантам предстоит провести педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей. Те, кто наберет большее количество балов. не более 15 человек, станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур.

Фото: donland.ru

Победителем «Воспитателя года России» станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами станут четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, конкурс дошкольных педагогических работников — один из наиболее значимых в системе образования.

— Именно от воспитателей во многом зависит насколько хорошо ребенок адаптируется в обществе и получит важные социальные навыки. Донской край богат талантливыми педагогами, которые сегодня демонстрируют свои навыки и компетенции на всероссийском уровне в различных профконкурсах, — добавил Игорь Гуськов.

Напомним, что финальные этапы всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России» стартуют 30 сентября в Московской области. Лауреаты четырех состязаний примут участие в конкурсных испытаниях второго тура заключительного этапа: «Мастер-класс», «Брифинг», «Блиц-турнир». Торжественная церемония награждения победителей конкурсов состоится 5 октября — в Международный день учителя.

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