Учитель-логопед из Батайска поборется за звание «Воспитатель года России»

Posted 26 сентября, 07:01
Published 26 сентября, 07:01
Modified 26 сентября, 07:03
Updated 26 сентября, 07:03
Ростовскую область на федеральном уровне профессионального состязания представляет учитель-логопед детского сада №31 города Батайска Дарья Савченко.
В первом туре заключительного этапа конкурсантам предстоит провести педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей. Те, кто наберет большее количество балов. не более 15 человек, станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур.
Победителем «Воспитателя года России» станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами станут четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, конкурс дошкольных педагогических работников — один из наиболее значимых в системе образования.
— Именно от воспитателей во многом зависит насколько хорошо ребенок адаптируется в обществе и получит важные социальные навыки. Донской край богат талантливыми педагогами, которые сегодня демонстрируют свои навыки и компетенции на всероссийском уровне в различных профконкурсах, — добавил Игорь Гуськов.
Напомним, что финальные этапы всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России» стартуют 30 сентября в Московской области. Лауреаты четырех состязаний примут участие в конкурсных испытаниях второго тура заключительного этапа: «Мастер-класс», «Брифинг», «Блиц-турнир». Торжественная церемония награждения победителей конкурсов состоится 5 октября — в Международный день учителя.
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