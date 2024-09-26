Wink. ru исследует историю российской поп-музыки в звездном проекте «Хит»

«Некоторые артисты до сих пор говорят, что звездной болезни не существует. Она существует. Для этого мы все, артисты, и живем. Моя самая главная зависимость — это ладошки зрителей, когда тебе аплодируют и хором поют твои песни. Вот ради этого стоит жить! Я хорошо помню свое первое выступление с „Ты не верь слезам“ на Песне года 1998. Это было круто! Тогда у нас со всеми артистами была общая гримерка, и когда мы начали готовиться, все были в шоке: я красился, намазывал зубной щеткой на волосы белую гуашь. А потом на сцене мы распыляли искусственный снег специальными баллончиками, которых тогда ни у кого не было, мне их подруга из Австралии привезла. В кадре не видно, но первые ряды были в восторге!»