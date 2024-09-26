Wink. ru представляет главные премьеры октября

А начнется октябрь с путешествия на 30 лет вперёд — действие сериала «Подростки в космосе» (18+) разворачивается в 2054 году. Премьера первых двух эпизодов нового проекта от создателей сериала «Трудные подростки» состоится 3 октября, далее по четвергам будет выходить по одной новой серии. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете? В ролях Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных и другие.