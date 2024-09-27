Дом с отвалившимся балконом на Шолохова получит финансирование

Posted 27 сентября, 17:06
Published 27 сентября, 17:06
Modified 27 сентября, 17:08
Updated 27 сентября, 17:08
По счастливой случайности инцидент с обрушением обошелся без жертв, а бетонное основание рухнувшего балкона упало на соседний, расположенный этажом ниже.
После инцидента администрация Первомайского района города приняла все необходимые меры. 24 сентября, сотрудники управляющей организации ООО «УК Первомайский», в чей юрисдикции находится данное здание, разместили объявления на входах в подъезд о проведении общего собрания собственников помещений с целью принятия решения о ремонте балконов и способе финансирования работ. Собрание запланировано на 5 октября текущего года. Также жильцов попросили по возможности воздержаться от выходов на балконы, пока комиссия не даст заключение. Вдоль самого дома сотрудники управляющей организации натянули сигнальную ленту.
Вопрос с ремонтом дома № 264 рассмотрят и на октябрьском заседании Ростовской-на-Дону городской Думы. Депутаты городского парламента уже вынесли предложение о выделении финансирования на проведение инструментального обследования дома с целью определения его технического состояния.
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