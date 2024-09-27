Подведены итоги спартакиады Российских студенческих отрядов Ростовской области

Posted 27 сентября, 14:59
Published 27 сентября, 14:59
Modified 27 сентября, 15:01
Updated 27 сентября, 15:01
«Состязания проводились среди восьми команд по семи видам спорта: перетягивание каната, армреслинг, баскетбол, футбол, волейбол, кибер-спорт и комплекс норм ГТО. Все ребята проявили высокие результаты и показали свою отличную физическую подготовку после активного трудового семестра», — поделился руководитель Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов.
Спартакиада для участников студотрядовского движения является традиционным мероприятием. Она проводится как во время целины, на трудовых объектах, так и после прохождения работы, во время учебного года студентов. Ребята состязаются в самых популярных видах спорта, а также в сдаче нормативов комплекса ГТО, выявляют лучших и борются за лидирующие позиции во всероссийском рейтинге.
В общекомандном зачёте победу одержали участники Штаба студенческих отрядов ДГТУ. Все участники команд-победителей в видах спорта получили памятные дипломы и кубки. По итогам соревнований будет сформирована команда, которая отправится защищать честь Российских студенческих отрядов Ростовской области на окружную спартакиаду.
Уже в ноябре текущего года в Москве состоится всероссийский слёт студенческих отрядов страны. В нем примут участие более 12000 человек, в том числе и студенты из Ростовской области.
В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.
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