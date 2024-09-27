Подведены итоги спартакиады Российских студенческих отрядов Ростовской области

Спартакиада для участников студотрядовского движения является традиционным мероприятием. Она проводится как во время целины, на трудовых объектах, так и после прохождения работы, во время учебного года студентов. Ребята состязаются в самых популярных видах спорта, а также в сдаче нормативов комплекса ГТО, выявляют лучших и борются за лидирующие позиции во всероссийском рейтинге.