Социальные объекты Дона получат дополнительное финансирование на оснащение

Posted 27 сентября, 09:56
Published 27 сентября, 09:56
Modified 27 сентября, 09:58
Updated 27 сентября, 09:58
Часть финансирования направят на закупку оборудования и инвентаря для нескольких детских садов и школ в городе Шахты. Также будет улучшено оснащение Ростовского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который оказывает поддержку детям и семьям в сложных жизненных ситуациях, и центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Каменске-Шахтинском, пишет телеграм-канал «Про Ростов».
Ассигнования предусмотрены для обновления интерьера отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации города Донецка. Помимо этого, средства пойдут на закупку необходимого оснащения для детских школ искусств в Ростове-на-Дону, среди которых учебные заведения имени А. П. Артамонова и имени Г. В. Свиридова. Эти меры позволят улучшить условия для занятий искусством детей и молодежи, что является важным шагом в развитии культурного потенциала региона.
Общее финансирование в размере около 10 миллионов рублей должно помочь модернизировать и улучшить инфраструктуру различных социальных и культурных объектов Ростовской области.
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