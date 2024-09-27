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Posted 27 сентября, 09:56

Published 27 сентября, 09:56

Modified 27 сентября, 09:58

Updated 27 сентября, 09:58

Социальные объекты Дона получат дополнительное финансирование на оснащение

Социальные объекты Дона получат дополнительное финансирование на оснащение

27 сентября 2024, 09:56
Фото: телеграм-канал «Про Ростов»
В соответствии с исполнением наказов депутатов Законодательного собрания Ростовской области, губернатор Василий Голубев подписал распоряжения о выделении около 10 млн рублей из областного бюджета. Эти средства пойдут на дополнительное оснащение объектов социальной защиты, образования и культуры.

Часть финансирования направят на закупку оборудования и инвентаря для нескольких детских садов и школ в городе Шахты. Также будет улучшено оснащение Ростовского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который оказывает поддержку детям и семьям в сложных жизненных ситуациях, и центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Каменске-Шахтинском, пишет телеграм-канал «Про Ростов».

Ассигнования предусмотрены для обновления интерьера отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации города Донецка. Помимо этого, средства пойдут на закупку необходимого оснащения для детских школ искусств в Ростове-на-Дону, среди которых учебные заведения имени А. П. Артамонова и имени Г. В. Свиридова. Эти меры позволят улучшить условия для занятий искусством детей и молодежи, что является важным шагом в развитии культурного потенциала региона.

Общее финансирование в размере около 10 миллионов рублей должно помочь модернизировать и улучшить инфраструктуру различных социальных и культурных объектов Ростовской области.

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