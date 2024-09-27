Социальные объекты Дона получат дополнительное финансирование на оснащение

Ассигнования предусмотрены для обновления интерьера отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации города Донецка. Помимо этого, средства пойдут на закупку необходимого оснащения для детских школ искусств в Ростове-на-Дону, среди которых учебные заведения имени А. П. Артамонова и имени Г. В. Свиридова. Эти меры позволят улучшить условия для занятий искусством детей и молодежи, что является важным шагом в развитии культурного потенциала региона.