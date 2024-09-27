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Posted 27 сентября, 15:31

Published 27 сентября, 15:31

Modified 27 сентября, 15:32

Updated 27 сентября, 15:32

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

27 сентября 2024, 15:31
Фото: 1MI
ВТБ поддерживает инициированный ЦБ и Национальной системой платёжных карт (НСПК) проект по созданию универсального QR-кода и принимает самое активное участие в нем. В данный момент банк уже подключил к этой технологии оплаты часть корпоративных клиентов ВТБ, включая крупные торговые сети.

Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчётов. «Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами. На наш взгляд, использование такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«ВТБ активно участвует в тестировании универсального QR и уже сейчас предлагает такой способ оплаты своим розничным клиентам в магазинах с подключенной технологией. В сентябре мы досрочно внедрили универсальный QR-код в ВТБ Онлайн в рамках пилотного проекта. Наша аналитика подтверждает: не так важно, как будет называться технология, важно, чтобы для клиентов всех банков она была одинаково удобна и доступна», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.

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