ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК

Posted 27 сентября, 15:31
Published 27 сентября, 15:31
Modified 27 сентября, 15:32
Updated 27 сентября, 15:32
Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчётов. «Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами. На наш взгляд, использование такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
«ВТБ активно участвует в тестировании универсального QR и уже сейчас предлагает такой способ оплаты своим розничным клиентам в магазинах с подключенной технологией. В сентябре мы досрочно внедрили универсальный QR-код в ВТБ Онлайн в рамках пилотного проекта. Наша аналитика подтверждает: не так важно, как будет называться технология, важно, чтобы для клиентов всех банков она была одинаково удобна и доступна», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.
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