Большинство россиян покупают товары в Интернете только после просмотра отзывов

Posted 29 сентября, 09:30
Published 29 сентября, 09:30
Modified 29 сентября, 09:30
Updated 29 сентября, 09:30
Согласно опросу всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей — это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% — что не покупают товары/услуги в интернете.
Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.
При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% — что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.
«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит — остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью — ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», — сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Отметим, что пользователи на платформе в среднем оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю — жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
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