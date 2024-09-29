Большинство россиян покупают товары в Интернете только после просмотра отзывов

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит — остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью — ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», — сказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.