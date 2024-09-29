Владимир Ефимов: В Москве инвесторы смогут открыть детский сад по льготной программе

Posted 29 сентября, 10:11
Published 29 сентября, 10:11
Modified 29 сентября, 10:11
Updated 29 сентября, 10:11
Здание, находящееся по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, было арендовано компанией «ЛАКОЛ-Н» после успешного участия в аукционе, прошедшем в августе. Общая площадь помещения составляет 326,8 квадратного метра. Владимир Ефимов отметил, что согласно условиям программы инвестору необходимо провести ремонтные работы, после чего арендная плата станет символической — всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Чтобы воспользоваться льготными условиями аренды, арендатор должен согласовать с городскими властями объем необходимых восстановительных работ. В случае косметического ремонта детский сад должен начать свою деятельность в течение шести месяцев. Если же потребуется капитальный ремонт или реконструкция, сроки могут варьироваться от полутора до трех лет.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в результате проведенных торгов с компанией был заключен договор аренды на 49 лет. Кроме того, инвестору был передан в аренду земельный участок площадью примерно 0,6 гектара. Чтобы сохранить льготную арендную ставку, инвестору необходимо ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям программы.
Как отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, программа «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется популярностью среди инвесторов. С начала 2023 года уже четыре предпринимателя заключили контракты на открытие образовательных учреждений в рамках этой инициативы.
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