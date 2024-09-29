Владимир Ефимов: В Москве инвесторы смогут открыть детский сад по льготной программе

Чтобы воспользоваться льготными условиями аренды, арендатор должен согласовать с городскими властями объем необходимых восстановительных работ. В случае косметического ремонта детский сад должен начать свою деятельность в течение шести месяцев. Если же потребуется капитальный ремонт или реконструкция, сроки могут варьироваться от полутора до трех лет.