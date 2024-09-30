Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи

Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу — он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.

Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.