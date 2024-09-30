Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи

Posted 30 сентября, 12:08
Published 30 сентября, 12:08
Modified 30 сентября, 12:08
Updated 30 сентября, 12:08
Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора.
Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придет SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов — самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.
Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу — он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.
Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.
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