ВТБ и ДОМ. РФ разместили два выпуска ипотечных облигаций

«Несмотря на продолжающуюся фазу повышения процентных ставок, ипотечные ценные бумаги остаются действенным механизмом привлечения внебюджетных средств. Для банков-оригинаторов это хороший инструмент повышения ликвидности портфеля через операции РЕПО, объем которых по данным ДОМ.РФ во втором квартале 2024 года вырос до 4,5 трлн рублей. Также замена закладных на ИЦБ может дать снижение нагрузки на капитал. Для инвесторов — это надежная квазисуверенная бумага с гарантированным доходом. В текущей финансово-экономической конъюнктуре важно развивать внутренние источники финансирования, и секьюритизация является одним из них. В ближайшей перспективе наш приоритет — поддержание рынка традиционной ипотечной секьюритизации, а также его развитие за счет новых, привлекательных для инвесторов инструментов».