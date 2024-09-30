Wink. ru представил захватывающий трейлер к сериалу «Подростки в космосе»

«Свою героиню Меженцеву я про себя называла „суровая нянька“ для всех подростков-космонавтов, но в отличие от персонажа Антона Кузнецова, она болела за каждого из них как за своего птенчика. Думаю, она могла бы полететь с ними в космос, будь лет на восемь помладше. Для меня этот проект, при всех его космических декорациях, спецэффектах, костюмах и гриме — про то, как важно оставаться человеком. И что даже в самых фантастических условиях есть место любви, выбору — что хорошо, что плохо. Наши герои как раз идут в эту „неопознанную Галактику“».