Wink. ru представил захватывающий трейлер к сериалу «Подростки в космосе»

Posted 30 сентября, 13:35
Published 30 сентября, 13:35
Modified 30 сентября, 13:37
Updated 30 сентября, 13:37
Премьера научно-фантастического детектива «Подростки в космосе» (18+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится уже 3 октября. Сериал от создателей молодежного хита «Трудные подростки» расскажет историю из недалекого будущего, в котором команде молодых ребят предстоит спасти Землю от экологической катастрофы. Новые серии проекта будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) по четвергам.
Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет», «Библиотекарь» и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».
Трейлер: YouTube, ВК, Яндекс Диск.
Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Создатели проекта вдохновлялись классикой советской кинофантастики, а также внимательно изучали современное художественное и документальное кино о космических миссиях.
Екатерина Матвиенко, креативный продюсер сериала:
«Мы пересматривали советские фильмы „Москва — Кассиопея“ и „Отроки во Вселенной“, оскароносную фантастическую драму „Интерстеллар“, а также художественно-документальный телесериал National Geographic „Марс“ о создании человеческого поселения на Марсе. Многое почерпнули из современной научно-фантастической литературы для молодежи. Должна сказать, что есть еще одно очень известное произведение советской литературы, которым мы вдохновились, но я не буду его называть, так как это может стать спойлером. А мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели и выдвигали свои гипотезы».
Александра Черкасова, актриса:
«Свою героиню Меженцеву я про себя называла „суровая нянька“ для всех подростков-космонавтов, но в отличие от персонажа Антона Кузнецова, она болела за каждого из них как за своего птенчика. Думаю, она могла бы полететь с ними в космос, будь лет на восемь помладше. Для меня этот проект, при всех его космических декорациях, спецэффектах, костюмах и гриме — про то, как важно оставаться человеком. И что даже в самых фантастических условиях есть место любви, выбору — что хорошо, что плохо. Наши герои как раз идут в эту „неопознанную Галактику“».
События в сериале развиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
Жанр: детектив, научная фантастика
Количество эпизодов: 8 по 30 минут
Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Режиссер: Митрий Семенов-Алейников
Автор сценария: Юлия Шалимова
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Евдокия Крылова, Артем Мартиросов и Светлана Кабанова
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко
В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.
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