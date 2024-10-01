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Posted 1 октября, 15:18

Published 1 октября, 15:18

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала дончанка

Одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала дончанка

1 октября 2024, 15:18
Фото: Правительство Ростовской области
Одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала дончанка
Закончился первый тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», определив 15 лауреатов. Теперь конкурсанты, среди которых — учитель-логопед детского сада №31 города Батайска Дарья Савченко. Набравшие наибольшее количество баллов продолжат борьбу.

Педагогический стаж Дарьи Савченко более 11 лет. В первом туре она провела мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей на тему «Нравственное воспитание». Дарья Васильевна использует в работе интеграцию образовательных областей и уверена: чем активнее развиваются межполушарные связи, тем лучше у ребенка будут развиты интеллектуальные способности, речь, внимание, мышление, социализация.

— Мы с ребятами создаем нейропланшеты — многофункциональные настольные игры, которые помогают эффективнее формировать компоненты речевой системы. Малыши развиваются, играя и получая удовольствие от общения друг с другом, — рассказала Дарья Савченко.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» принимали участие педагоги дошкольных организаций из 87 регионов нашей страны. Победителем станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа. Призерами конкурса станут четыре лауреата, занявшие 2-5 места в рейтинговом списке.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, данный конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их поддержку и поощрение, повышение социального статуса профессии, а также распространение интересного опыта.

— Донской регион достойно представлен на федеральном уровне, и нам есть что продемонстрировать: интересные педагогические практики, творческие находки. Пожелаем удачи нашей участнице! — добавил Игорь Гуськов.

Накануне, 30 сентября в Московской области стартовал второй тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Участники проходят конкурсные испытания «Мастер-класс», «Брифинг», «Блицтурнир». Торжественная церемония награждения состоится 5 октября — в Международный день учителя.

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