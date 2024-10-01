Одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала дончанка

Posted 1 октября, 15:18
Published 1 октября, 15:18
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Педагогический стаж Дарьи Савченко более 11 лет. В первом туре она провела мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей на тему «Нравственное воспитание». Дарья Васильевна использует в работе интеграцию образовательных областей и уверена: чем активнее развиваются межполушарные связи, тем лучше у ребенка будут развиты интеллектуальные способности, речь, внимание, мышление, социализация.
— Мы с ребятами создаем нейропланшеты — многофункциональные настольные игры, которые помогают эффективнее формировать компоненты речевой системы. Малыши развиваются, играя и получая удовольствие от общения друг с другом, — рассказала Дарья Савченко.
Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» принимали участие педагоги дошкольных организаций из 87 регионов нашей страны. Победителем станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа. Призерами конкурса станут четыре лауреата, занявшие 2-5 места в рейтинговом списке.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, данный конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их поддержку и поощрение, повышение социального статуса профессии, а также распространение интересного опыта.
— Донской регион достойно представлен на федеральном уровне, и нам есть что продемонстрировать: интересные педагогические практики, творческие находки. Пожелаем удачи нашей участнице! — добавил Игорь Гуськов.
Накануне, 30 сентября в Московской области стартовал второй тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Участники проходят конкурсные испытания «Мастер-класс», «Брифинг», «Блицтурнир». Торжественная церемония награждения состоится 5 октября — в Международный день учителя.
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