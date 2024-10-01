Одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала дончанка

Педагогический стаж Дарьи Савченко более 11 лет. В первом туре она провела мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для родителей на тему «Нравственное воспитание». Дарья Васильевна использует в работе интеграцию образовательных областей и уверена: чем активнее развиваются межполушарные связи, тем лучше у ребенка будут развиты интеллектуальные способности, речь, внимание, мышление, социализация.