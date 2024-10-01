В Ростовской области благоустроили родник

Заместитель главы Ростовского отделения Сбера Антон Усачев подчеркнул, что Прохоровский родник, с одной стороны, обеспечивает водами реку Кундрючья, которая в свою очередь способствует наполняемости Дона. С другой стороны, облагораживание родника играет важную роль в развитии туристической инфраструктуры в регионе. Ранее Сбер уже провел цифровизацию пяти экологических троп на территории природного заказника, чтобы как местные жители, так и гости Ростовской области могли ознакомиться с протяженностью маршрутов, разнообразием растительности и наличием водоемов, а также получить информацию о времени посещений.