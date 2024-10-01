В Ростовской области благоустроили родник

Posted 1 октября, 15:18
Published 1 октября, 15:18
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Родник находится на особо охраняемой территории — в Горненском заказнике. Здесь растет порядка 30 видов растений и обитает 40 видов краснокнижных животных Ростовской области. Сам источник также имеет большое значение для региона.
Заместитель главы Ростовского отделения Сбера Антон Усачев подчеркнул, что Прохоровский родник, с одной стороны, обеспечивает водами реку Кундрючья, которая в свою очередь способствует наполняемости Дона. С другой стороны, облагораживание родника играет важную роль в развитии туристической инфраструктуры в регионе. Ранее Сбер уже провел цифровизацию пяти экологических троп на территории природного заказника, чтобы как местные жители, так и гости Ростовской области могли ознакомиться с протяженностью маршрутов, разнообразием растительности и наличием водоемов, а также получить информацию о времени посещений.
Остановка «Прохоровский родник» стала частью экологического маршрута «Войди в природу другом», который охватывает такие места, как «Донлесхоз», «Вольерный комплекс», «Лесные насаждения», «Ландшафтная поляна, родник», «Скалы» и «Прохоровская плотина».
В процессе благоустройства источника были выполнены работы по очистке территории, установке скамеек и информационных табличек.
По пути к роднику появились знаки с изображениями байбаков, редких растений и насекомых. Также совместно с волонтёрами из Киселёвской школы и школы № 22 Красносулинского района была создана каменная мозаика.
Глава управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ минприроды Ростовской области Светлана Толчеева отметила перспективность и востребованность Горненского заказника со стороны туристов. Также здесь можно будет проводить уроки для детей и на конкретном примере показывать им важность сохранения природы региона.
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