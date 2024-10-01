Владимир Якушев: Проект нового бюджета предполагает поддержку участников СВО

В Минстрое готовится к реализации программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на осуществление которой также заложены средства в новый бюджет. Утверждены планы по реализации программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Упоминается в бюджете на 2025–2027 годы и поддержка регионов. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. 6,1 триллиона рублей выделят на обеспечение технологического суверенитета.