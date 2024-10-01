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Posted 1 октября, 18:11

Published 1 октября, 18:11

Modified 1 октября, 18:13

Updated 1 октября, 18:13

Владимир Якушев: Проект нового бюджета предполагает поддержку участников СВО

Владимир Якушев: Проект нового бюджета предполагает поддержку участников СВО

1 октября 2024, 18:11
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года. Об этом рассказал исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев.

По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Предваряющая его работа над документом в комитетах позволит депутатам фракции выяснить, каким положениям бюджета нужна корректировка. Об этом сообщает mkset.

Якушев подчеркнул, что в бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение гарантий технологического суверенитета и безопасности страны и на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Согласно проекту бюджета, расходы на социальную политику к 2027 году вырастут до 7,2 триллиона рублей. Это поможет выплачивать пособия семьям с детьми, продлить программу материнского капитала, развивать систему долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

В бюджет заложено финансирование положений народной программы «Единой России» по возведению детских садов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению горячим питанием школьников начальных классов.

Дополнительное финансирование получит программа капитального ремонта образовательных учреждений, которую партия выполняет совместно с Министерством просвещения. На эти цели ежегодно будут добавлять по 15 миллиардов рублей.

В проекте бюджета учтены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, образование инженеров и привлечение молодежи к научной деятельности — согласно поручениям президента.

Больше средств будет направлено на здравоохранение. По инициативе «Единой России» в число статей бюджета включена профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Есть планы продолжить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Будет увеличено финансирование фонда «Круг добра», обеспечивающего поддержку детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает сайт ER.ru.

В Минстрое готовится к реализации программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на осуществление которой также заложены средства в новый бюджет. Утверждены планы по реализации программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Упоминается в бюджете на 2025–2027 годы и поддержка регионов. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. 6,1 триллиона рублей выделят на обеспечение технологического суверенитета.

В числе приоритетных статей, по словам Владимира Якушева, — реализация национальных проектов. По каждому из них «Единая Россия» выдвинула свои предложения.

#Общество
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