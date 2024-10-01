Владимир Якушев: Проект нового бюджета предполагает поддержку участников СВО

Posted 1 октября, 18:11
Published 1 октября, 18:11
Modified 1 октября, 18:13
Updated 1 октября, 18:13
По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Предваряющая его работа над документом в комитетах позволит депутатам фракции выяснить, каким положениям бюджета нужна корректировка. Об этом сообщает mkset.
Якушев подчеркнул, что в бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение гарантий технологического суверенитета и безопасности страны и на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Согласно проекту бюджета, расходы на социальную политику к 2027 году вырастут до 7,2 триллиона рублей. Это поможет выплачивать пособия семьям с детьми, продлить программу материнского капитала, развивать систему долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
В бюджет заложено финансирование положений народной программы «Единой России» по возведению детских садов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению горячим питанием школьников начальных классов.
Дополнительное финансирование получит программа капитального ремонта образовательных учреждений, которую партия выполняет совместно с Министерством просвещения. На эти цели ежегодно будут добавлять по 15 миллиардов рублей.
В проекте бюджета учтены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, образование инженеров и привлечение молодежи к научной деятельности — согласно поручениям президента.
Больше средств будет направлено на здравоохранение. По инициативе «Единой России» в число статей бюджета включена профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Есть планы продолжить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Будет увеличено финансирование фонда «Круг добра», обеспечивающего поддержку детей с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает сайт ER.ru.
В Минстрое готовится к реализации программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на осуществление которой также заложены средства в новый бюджет. Утверждены планы по реализации программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Упоминается в бюджете на 2025–2027 годы и поддержка регионов. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта. 6,1 триллиона рублей выделят на обеспечение технологического суверенитета.
В числе приоритетных статей, по словам Владимира Якушева, — реализация национальных проектов. По каждому из них «Единая Россия» выдвинула свои предложения.
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