rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 10:03

Published 2 октября, 10:03

Modified 2 октября, 10:05

Updated 2 октября, 10:05

АО СК «РСХБ-Страхование» выступит страховым спонсором выставки «Золотая осень»

АО СК «РСХБ-Страхование» выступит страховым спонсором выставки «Золотая осень»

2 октября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8KQbZ9
АО СК «РСХБ-Страхование» выступит генеральным страховым спонсором XXVI российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024», которая будет проходить с 9 по 12 октября 2024 года на территории нового учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр».

Это крупное событие для всей отрасли. По традиции на площадке «Золотой осени» соберутся тысячи производителей из разных регионов России, чтобы представить свою продукцию, презентовать сельхозтехнику, инновационные разработки и новейшие технологии в сфере АПК. В деловой программе выставки запланированы конференции, дискуссии, семинары, посвященные актуальным отраслевым темам. В рамках мероприятий ведущие эксперты отрасли поделятся с участниками выставки своим опытом и знаниями.
Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное планам развития отрасли до 2030 года. Также в рамках выставки пройдет форум «Женщины в АПК», посвященный вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Под эгидой РАН состоится форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях новых вызовов», где обсудят вопросы повышения эффективности научных исследований, подготовку кадров, развитие селекции, генетики и биотехнологий.

9 октября в 10:00 в конференц-зале №3 «Тимирязев Центр» состоится круглый стол «Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий», который пройдет в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024». Организаторы круглого стола — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».

В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика