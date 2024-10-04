Эндаумент-фонд ДГТУ — то, что мы возьмем с собой в завтра

В настоящее время общий объем целевого капитала в управлении эндаумент-фонда ДГТУ составляет порядка 30 млн рублей. Учитывая масштаб и потребности, необходимые в решении стратегических задач, которые стоят перед университетом, сумма незначительная. Ведь сегодня ДГТУ не только опорный вуз региона, но и один из крупнейших вузов страны, где по всем формам обучения знания получают 47 тысяч человек.