Эндаумент-фонд ДГТУ — то, что мы возьмем с собой в завтра

Posted 4 октября, 14:47
Published 4 октября, 14:47
Modified 4 октября, 14:49
Updated 4 октября, 14:49
В настоящее время общий объем целевого капитала в управлении эндаумент-фонда ДГТУ составляет порядка 30 млн рублей. Учитывая масштаб и потребности, необходимые в решении стратегических задач, которые стоят перед университетом, сумма незначительная. Ведь сегодня ДГТУ не только опорный вуз региона, но и один из крупнейших вузов страны, где по всем формам обучения знания получают 47 тысяч человек.
В ДГТУ говорят, что сегодня фонд выполняет роль опоясывающей системы взаимодействия вуза с внешними пользователями университетских продуктов и смыслов, в которую можно включить и родителей студентов, и выпускников, и людей «серебряного» возраста, а также волонтеров, спортсменов и экспертов в различных областях, от науки до искусства.
Сейчас эндаумент-фонд становится эффективным источником развития университета, который может гибко взаимодействовать со всеми интересантами ДГТУ. По сути, фонд аккумулирует общественно значимую репутацию университета, после чего подкрепляет ее финансовой составляющей.
Когда деньги принесут новый доход, тогда начинает срабатывать мультипликативный эффект, открывающий простор для качественно новых возможностей развития в широком смысле. Ярче репутация — больше средств — качественнее развитие, которое благотворным образом почувствуют работники вуза и обучающиеся, а также экономика региона, и его жители в целом.
Добавим, что такие фонды предназначены для повышения устойчивости развития высших учебных заведений. Они призваны материализовать репутацию вуза и вывести возможности университета на качественно новый уровень.
Для Донского государственного технического университета фонд становится одним из важных финансовых инструментов непрерывного, поступательного развития. Поэтому, когда говорят про эндаумент, то в первую очередь отвечают на вопрос — что такого ценного есть в нашем сегодня и что мы возьмем с собой в завтра?