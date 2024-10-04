Мои года — мое богатство: как пожилому человеку выбрать банковскую карту

Чтобы это сделать, нужно обратиться в отделение банка, который вы для себя выбрали, с паспортом и СНИЛС. Сотруднику нужно объяснить, что вы хотите получать пенсию на карту, он поможет вам написать заявление и на выпуск карты, и на перевод пенсии. Важно, что у вас должна быть подтвержденная запись на Госуслугах.