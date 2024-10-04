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Posted 4 октября, 12:27

Published 4 октября, 12:27

Modified 4 октября, 12:29

Updated 4 октября, 12:29

Мои года — мое богатство: как пожилому человеку выбрать банковскую карту

Мои года — мое богатство: как пожилому человеку выбрать банковскую карту

4 октября 2024, 12:27
Фото: pressfoto/freepik
В России все больше пенсионеров пользуются цифровыми банковскими услугами. Люди серебряного возраста при этом щепетильнее относятся к уровню сервиса и безопасности своих денег, чем молодые клиенты.

RostovGazeta вместе с экспертами подготовила инструкцию, как пожилому человеку правильно выбрать банк для обслуживания.

По данным Социального фонда, в России проживает более 41 млн пенсионеров. 63% из них, а это 26 млн человек, получают пенсии на карты, остальным деньги доставляют на дом или они сами приходят за ними на почту или в отделение банка.

Пенсионеры все более активно пользуются цифровыми сервисами — оплачивают ЖКУ, мобильную связь и кабельное ТВ, переводят деньги родным и оплачивают покупки в интернете. Это сейчас легко сделать при наличии смартфона и приложения банка — не нужно куда-то идти и стоять в очереди, чтобы совершить платеж.

За то, что пенсионер выбирает определенный банк, он может получить специальные условия обслуживания — скидки на кредиты, повышенные ставки по вкладам, страховки и другие бонусы. Чтобы открыть к ним доступ, нужно подключить перевод пенсии на карту.

Переводим деньги на карту

Чтобы это сделать, нужно обратиться в отделение банка, который вы для себя выбрали, с паспортом и СНИЛС. Сотруднику нужно объяснить, что вы хотите получать пенсию на карту, он поможет вам написать заявление и на выпуск карты, и на перевод пенсии. Важно, что у вас должна быть подтвержденная запись на Госуслугах.

Многие крупные банки предлагают услугу выездного оформления карты. Это очень удобно — не нужно идти в отделение, все можно делать прямо у себя дома.

Например, в ВТБ можно заказать доставку карты домой. Менеджер в назначенные день и час привезет с собой все необходимые документы и ответит на все вопросы. Останется лишь прочитать и подписать документы на обслуживание. Можно пригласить родственников — они помогут проверить все данные вместе с вами, и так вам будет спокойнее.

Менеджер в назначенные день и час привезет с собой все необходимые документы и ответит на все вопросы.Менеджер в назначенные день и час привезет с собой все необходимые документы и ответит на все вопросы.
Менеджер в назначенные день и час привезет с собой все необходимые документы и ответит на все вопросы.. Фото: Pxhere

«После подачи заявления на перевод пенсии на карту, на ваш телефон придет СМС от портала Госуслуги. Ответным сообщением в течение трех дней нужно подтвердить согласие на перевод выплат и следующая пенсия придет вам на карту», — сообщили эксперты Банка ВТБ.

Не нужно беспокоиться о том, сколько это стоит. Для всех пенсионеров в ВТБ выпуск и обслуживание банковской карты — бесплатны всегда.

Устанавливаем мобильное приложение

Переведя выплату пенсии на «пластик», нужно установить на смартфон мобильное приложение банка. В нем можно следить за состоянием счета и пользоваться удобными сервисами — от оплаты ЖКУ, интернет-покупок, до оформления вкладов, кредитов и онлайн-консультаций с менеджером банка.

Несмотря на то, что банковские приложения становятся все более удобными и понятными, пожилому человеку лучше попросить детей или внуков показать, как и что делается. Можно обратиться к своему менеджеру банка — он никогда не откажет в помощи и все объяснит.

Переведя выплату пенсии на «пластик», нужно установить на смартфон мобильное приложение банка.Переведя выплату пенсии на «пластик», нужно установить на смартфон мобильное приложение банка.
Переведя выплату пенсии на «пластик», нужно установить на смартфон мобильное приложение банка.. Фото: freepik

Когда вы освоите самые необходимые операции, можно продолжить обучение. Например, в приложении Банка ВТБ есть курсы по финансовой грамотности. Это короткие и простые уроки о том, как правильно обращаться с деньгами и не попасться на удочку мошенников.

Получаем выгоды

Как мы писали выше, у большинства крупных банков есть специальные предложения для пенсионеров. Выбирая карту, лучше внимательно ознакомиться с набором таких бонусов: что именно конкретный банк может вам предложить?

Если пенсионер достаточно активный и сам делает все покупки, есть смысл обратить внимание на программы кешбэка — возврата части средств от стоимости покупок в магазинах. Если человек беспокоится о безопасности своих сбережений, нужно поинтересоваться, есть ли у банка системы защиты от мошенников и страхование на случай кражи денег.

У Банка ВТБ можно получать до 25% кешбэка, для клиентов-пенсионеров есть дополнительная категория возврата за покупки по картам в аптеках. А еще им начисляют повышенные проценты по вкладам и на остаток по счету карты.

ля клиентов-пенсионеров есть дополнительная категория возврата за покупки по картам в аптекахля клиентов-пенсионеров есть дополнительная категория возврата за покупки по картам в аптеках
ля клиентов-пенсионеров есть дополнительная категория возврата за покупки по картам в аптеках. Фото: Unsplash

Владелец карты всегда будет в курсе любых своих операций — уведомления в банке бесплатные. Без комиссии можно оплачивать ЖКУ: с 1 июля 2024 года все банки обязаны проводить такие платежи для пенсионеров и инвалидов бесплатно.

Вот еще несколько преимуществ.

  • Сотовая связь за полцены. Те, кто перевел пенсию на карту ВТБ, могут два года пользоваться сотовой связью ВТБ Мобайл со скидкой. При переходе к этому оператору можно сохранить свой номер телефона.

  • Бесплатное страхование от мошенничества. Владельцам пенсионных карт могут вернуть до 100 тысяч рублей в случае кражи денег с карты.

  • Вклады и накопительные счета с повышенными ставками

  • Финансовые предложения для родственников пенсионера

Радуемся золотому времени

Говорят, что по отношению к пожилым можно судить о цивилизованности общества. Если люди внимательны к старшим, значит, у них все в порядке с ценностями. Сейчас пенсия в России не воспринимается как приговор или время «доживания». Напротив, это период активной жизни, когда человек может заслуженно позаботиться о себе и радовать близких. Правильное распоряжение собственными финансами — часть такой заботы. Чтобы обеспечить себе спокойное будущее и массу интересных открытий, стоит прислушаться к экспертам и начать осваивать банковские продукты.

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