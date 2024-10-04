Мои года — мое богатство: как пожилому человеку выбрать банковскую карту

Posted 4 октября, 12:27
Published 4 октября, 12:27
Modified 4 октября, 12:29
Updated 4 октября, 12:29
RostovGazeta вместе с экспертами подготовила инструкцию, как пожилому человеку правильно выбрать банк для обслуживания.
По данным Социального фонда, в России проживает более 41 млн пенсионеров. 63% из них, а это 26 млн человек, получают пенсии на карты, остальным деньги доставляют на дом или они сами приходят за ними на почту или в отделение банка.
Пенсионеры все более активно пользуются цифровыми сервисами — оплачивают ЖКУ, мобильную связь и кабельное ТВ, переводят деньги родным и оплачивают покупки в интернете. Это сейчас легко сделать при наличии смартфона и приложения банка — не нужно куда-то идти и стоять в очереди, чтобы совершить платеж.
За то, что пенсионер выбирает определенный банк, он может получить специальные условия обслуживания — скидки на кредиты, повышенные ставки по вкладам, страховки и другие бонусы. Чтобы открыть к ним доступ, нужно подключить перевод пенсии на карту.
Чтобы это сделать, нужно обратиться в отделение банка, который вы для себя выбрали, с паспортом и СНИЛС. Сотруднику нужно объяснить, что вы хотите получать пенсию на карту, он поможет вам написать заявление и на выпуск карты, и на перевод пенсии. Важно, что у вас должна быть подтвержденная запись на Госуслугах.
Многие крупные банки предлагают услугу выездного оформления карты. Это очень удобно — не нужно идти в отделение, все можно делать прямо у себя дома.
Например, в ВТБ можно заказать доставку карты домой. Менеджер в назначенные день и час привезет с собой все необходимые документы и ответит на все вопросы. Останется лишь прочитать и подписать документы на обслуживание. Можно пригласить родственников — они помогут проверить все данные вместе с вами, и так вам будет спокойнее.
«После подачи заявления на перевод пенсии на карту, на ваш телефон придет СМС от портала Госуслуги. Ответным сообщением в течение трех дней нужно подтвердить согласие на перевод выплат и следующая пенсия придет вам на карту», — сообщили эксперты Банка ВТБ.
Не нужно беспокоиться о том, сколько это стоит. Для всех пенсионеров в ВТБ выпуск и обслуживание банковской карты — бесплатны всегда.
Переведя выплату пенсии на «пластик», нужно установить на смартфон мобильное приложение банка. В нем можно следить за состоянием счета и пользоваться удобными сервисами — от оплаты ЖКУ, интернет-покупок, до оформления вкладов, кредитов и онлайн-консультаций с менеджером банка.
Несмотря на то, что банковские приложения становятся все более удобными и понятными, пожилому человеку лучше попросить детей или внуков показать, как и что делается. Можно обратиться к своему менеджеру банка — он никогда не откажет в помощи и все объяснит.
Когда вы освоите самые необходимые операции, можно продолжить обучение. Например, в приложении Банка ВТБ есть курсы по финансовой грамотности. Это короткие и простые уроки о том, как правильно обращаться с деньгами и не попасться на удочку мошенников.
Как мы писали выше, у большинства крупных банков есть специальные предложения для пенсионеров. Выбирая карту, лучше внимательно ознакомиться с набором таких бонусов: что именно конкретный банк может вам предложить?
Если пенсионер достаточно активный и сам делает все покупки, есть смысл обратить внимание на программы кешбэка — возврата части средств от стоимости покупок в магазинах. Если человек беспокоится о безопасности своих сбережений, нужно поинтересоваться, есть ли у банка системы защиты от мошенников и страхование на случай кражи денег.
У Банка ВТБ можно получать до 25% кешбэка, для клиентов-пенсионеров есть дополнительная категория возврата за покупки по картам в аптеках. А еще им начисляют повышенные проценты по вкладам и на остаток по счету карты.
Владелец карты всегда будет в курсе любых своих операций — уведомления в банке бесплатные. Без комиссии можно оплачивать ЖКУ: с 1 июля 2024 года все банки обязаны проводить такие платежи для пенсионеров и инвалидов бесплатно.
Вот еще несколько преимуществ.
Сотовая связь за полцены. Те, кто перевел пенсию на карту ВТБ, могут два года пользоваться сотовой связью ВТБ Мобайл со скидкой. При переходе к этому оператору можно сохранить свой номер телефона.
Бесплатное страхование от мошенничества. Владельцам пенсионных карт могут вернуть до 100 тысяч рублей в случае кражи денег с карты.
Вклады и накопительные счета с повышенными ставками
Финансовые предложения для родственников пенсионера
Говорят, что по отношению к пожилым можно судить о цивилизованности общества. Если люди внимательны к старшим, значит, у них все в порядке с ценностями. Сейчас пенсия в России не воспринимается как приговор или время «доживания». Напротив, это период активной жизни, когда человек может заслуженно позаботиться о себе и радовать близких. Правильное распоряжение собственными финансами — часть такой заботы. Чтобы обеспечить себе спокойное будущее и массу интересных открытий, стоит прислушаться к экспертам и начать осваивать банковские продукты.