Онлайн-платформа запустила проект для молодых соискателей

Posted 4 октября, 10:25
Published 4 октября, 10:25
Modified 4 октября, 10:27
Updated 4 октября, 10:27
Участники проекта «Скиллы в IRL», запущенного сервисом «Авито Работа», могут пройти ряд геймифицированных тестов, которые помогут понять, насколько хорошо соискатель владеет популярными сегодня гибкими навыками. На прохождение одного теста уходит около тридцати секунд. Всего участники могут набрать от нуля до ста баллов по уровню владения популярными скиллами, которые работодатели ищут в своих будущих сотрудниках. В список вошли грамотность, коммуникабельность, внимание, скорость реакции, логика и стрессоустойчивость.
По данным сервиса, работодатели стали чаще обращать внимание на гибкие навыки у соискателей. За прошедший год количество вакансий с акцентом на них выросло на девять процентов, а предлагаемые зарплаты — на двенадцать процентов.
Проект направлен на молодых соискателей, которые сомневаются в том, что имеют достаточно навыков и опыта для поиска своей первой работы. Данный проект позволяет молодым людям оценить своё владение гибкими навыками, которые могут быть важны при приеме на работу.
После прохождения теста создается индивидуальный профиль soft skills, на основе которого платформа составляет подборку подходящих вакансий.