Онлайн-платформа запустила проект для молодых соискателей

Участники проекта «Скиллы в IRL», запущенного сервисом «Авито Работа», могут пройти ряд геймифицированных тестов, которые помогут понять, насколько хорошо соискатель владеет популярными сегодня гибкими навыками. На прохождение одного теста уходит около тридцати секунд. Всего участники могут набрать от нуля до ста баллов по уровню владения популярными скиллами, которые работодатели ищут в своих будущих сотрудниках. В список вошли грамотность, коммуникабельность, внимание, скорость реакции, логика и стрессоустойчивость.