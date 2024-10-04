Пользователей классифайд-площадки мотивируют игрой

Posted 4 октября, 08:42
Published 4 октября, 08:42
Modified 4 октября, 08:42
Updated 4 октября, 08:42
В личном профиле появился раздел «Награды за задания», в котором есть разные активности и варианты наград, которые можно получить за их выполнение.
Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей «Авито», подчеркнул, что платформа помогает решить множество повседневных задач, а игровые элементы делают этот процесс проще и увлекательнее. На платформе регулярно появляются новые разделы и функции, которые не всегда сразу заметны. Игровые сценарии помогут пользователям не только с интересом находить эти нововведения, но и получать за это призы.
Раздел «Награды за задания» запустили 2 октября в пилотном режиме для большинства пользователей во всех регионах и на всех гаджетах. В следующем году он станет доступен для всех.
Попасть в раздел можно через профиль, через истории на главной странице или всплывающие уведомления в приложении.
Со временем варианты вознаграждений будут расширяться. Пользователи смогут получать бонусы, которые покроют до 99% стоимости доставки, размещения и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья.
Следующим шагом для нового раздела станет внедрение персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.