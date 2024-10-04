Пользователей классифайд-площадки мотивируют игрой

Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей «Авито», подчеркнул, что платформа помогает решить множество повседневных задач, а игровые элементы делают этот процесс проще и увлекательнее. На платформе регулярно появляются новые разделы и функции, которые не всегда сразу заметны. Игровые сценарии помогут пользователям не только с интересом находить эти нововведения, но и получать за это призы.