РЭО: На РЭФ можно сдать в специальный экопункт упаковку от лекарств

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что на форуме кроме раздельного сбора отходов будет организована работа специального экопункта, в который на протяжении всего мероприятия можно будет сдать лекарства с истекшим сроком годности и упаковку от них. Это мероприятие становится более экологичным, расширяя список вторичных ресурсов, которые собираются для последующей переработки. Проблема утилизации лекарственных отходов является актуальной для отрасли обращения с ТКО. Поэтому представители аптечных сетей, совместно с которыми будет организован сбор, также станут участниками одной из сессий РЭФ.