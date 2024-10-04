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Posted 4 октября, 13:38

Published 4 октября, 13:38

Modified 4 октября, 13:42

Updated 4 октября, 13:42

РЭО: На РЭФ можно сдать в специальный экопункт упаковку от лекарств

РЭО: На РЭФ можно сдать в специальный экопункт упаковку от лекарств

4 октября 2024, 13:38
Фото: 1MI
Российский экологический оператор планирует установить специальный экологический пункт для приема просроченных медикаментов и их упаковки на Российском экологическом форуме (РЭФ).

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что на форуме кроме раздельного сбора отходов будет организована работа специального экопункта, в который на протяжении всего мероприятия можно будет сдать лекарства с истекшим сроком годности и упаковку от них. Это мероприятие становится более экологичным, расширяя список вторичных ресурсов, которые собираются для последующей переработки. Проблема утилизации лекарственных отходов является актуальной для отрасли обращения с ТКО. Поэтому представители аптечных сетей, совместно с которыми будет организован сбор, также станут участниками одной из сессий РЭФ.

В частности, на сессии «Раздельный сбор отходов в городе» выступят спикеры из сети АО «Губернские Аптеки» и представители проекта «Безопасные лекарства».

В экологический пункт можно будет сдавать любые ненужные лекарственные средства в упаковке и упаковку от них — блистеры, баночки, тюбики, саше и флаконы. Экопункт разместят на первом этаже рядом со стойкой регистрации, он должен работать в течение всего форума.

РЭФ в текущем году будет проводиться с 7 по 9 октября в Подмосковье. В рамках мероприятия состоятся молодежный день и деловая программа. Организаторы форума — Российский экологический оператор, Правительство России и Минприроды РФ.

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