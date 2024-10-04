ВТБ запускает возможность оплаты по биометрии через СБПэй

«Возможность оплаты или прохода на мероприятия или в здания по биометрии и др. сервисы будут интегрироваться во все большее количество различных сфер жизни — и в ближайшем будущем активнее всего в торговле и на транспорте», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.