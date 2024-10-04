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Posted 4 октября, 08:56

Published 4 октября, 08:56

Modified 4 октября, 09:03

Updated 4 октября, 09:03

ВТБ запускает возможность оплаты по биометрии через СБПэй

ВТБ запускает возможность оплаты по биометрии через СБПэй

4 октября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ одним из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов — владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей.

Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы.

В настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны.

«Оплата товаров и услуг при помощи биометрических технологий — это инновационное будущее отечественного финтеха. При мгновенном осуществлении платежей она позволяет получать услуги бесшовно — клиенту не надо даже думать об оплате товара или услуги: доставать из кармана банковскую карту или прикладывать телефон к терминалу», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Возможность оплаты или прохода на мероприятия или в здания по биометрии и др. сервисы будут интегрироваться во все большее количество различных сфер жизни — и в ближайшем будущем активнее всего в торговле и на транспорте», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

«Оплата по биометрии происходит в считанные секунды. Человеку достаточно посмотреть в специализированный терминал, после чего спишется сумма покупки. Совместно с ВТБ мы продолжим развитие этого проекта», — прокомментировал Максим Крукелис, директор операционно-технологического департамента, член правления Национальной системы платёжных карт.

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