ВТБ запускает возможность оплаты по биометрии через СБПэй

Posted 4 октября, 08:56
Published 4 октября, 08:56
Modified 4 октября, 09:03
Updated 4 октября, 09:03
Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы.
В настоящее время совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны.
«Оплата товаров и услуг при помощи биометрических технологий — это инновационное будущее отечественного финтеха. При мгновенном осуществлении платежей она позволяет получать услуги бесшовно — клиенту не надо даже думать об оплате товара или услуги: доставать из кармана банковскую карту или прикладывать телефон к терминалу», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.
«Возможность оплаты или прохода на мероприятия или в здания по биометрии и др. сервисы будут интегрироваться во все большее количество различных сфер жизни — и в ближайшем будущем активнее всего в торговле и на транспорте», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
«Оплата по биометрии происходит в считанные секунды. Человеку достаточно посмотреть в специализированный терминал, после чего спишется сумма покупки. Совместно с ВТБ мы продолжим развитие этого проекта», — прокомментировал Максим Крукелис, директор операционно-технологического департамента, член правления Национальной системы платёжных карт.