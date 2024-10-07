Донской регион передал военнослужащим в зоне СВО генераторы, ноутбуки и квадрокоптеры

Posted 7 октября, 08:57
Published 7 октября, 08:57
Modified 7 октября, 08:59
Updated 7 октября, 08:59
Передача проходила по поручению главы региона. Ее сопроводил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Общая стоимость груза превышает четыре миллиона рублей.
Среди вещей, переданных в военную часть, которая выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО, есть генераторы, ноутбуки и квадрокоптеры. Последние оснащены тепловизорами, так необходимыми в зоне спецоперации.
— Вместе с техническими средствами передали бойцам и 3,5 тонны овощей от жителей Семикаракорского района. Поддержка, которую получают наши военнослужащие, действительно всенародная, — отметил Вадим Артемов.
Заместитель губернатора Ростовской области добавил, что региональное правительство на регулярной основе оказывает гуманитарную и военно-техническую помощь донским военнослужащим. Не остаются в стороне и жители региона.