rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:57

Published 7 октября, 08:57

Modified 7 октября, 08:59

Updated 7 октября, 08:59

Донской регион передал военнослужащим в зоне СВО генераторы, ноутбуки и квадрокоптеры

Донской регион передал военнослужащим в зоне СВО генераторы, ноутбуки и квадрокоптеры

7 октября 2024, 08:57
Фото: donland.ru
Правительство Ростовской области осуществило передачу очередной партии военно-технической помощи воинской части, где проходят службу мобилизованные дончане.

Передача проходила по поручению главы региона. Ее сопроводил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Общая стоимость груза превышает четыре миллиона рублей.

Среди вещей, переданных в военную часть, которая выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО, есть генераторы, ноутбуки и квадрокоптеры. Последние оснащены тепловизорами, так необходимыми в зоне спецоперации.

— Вместе с техническими средствами передали бойцам и 3,5 тонны овощей от жителей Семикаракорского района. Поддержка, которую получают наши военнослужащие, действительно всенародная, — отметил Вадим Артемов.

Фото: donland.ru

Заместитель губернатора Ростовской области добавил, что региональное правительство на регулярной основе оказывает гуманитарную и военно-техническую помощь донским военнослужащим. Не остаются в стороне и жители региона.

Подпишитесь