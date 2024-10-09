Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд для привлечения кадров

Posted 9 октября, 12:28
Published 9 октября, 12:28
Modified 9 октября, 12:28
Updated 9 октября, 12:28
Гендиректор РЭО Денис Буцаев выдвинул инициативу об увеличении стипендиального фонда с целью привлечения молодых людей к обучению по направлениям, связанным с ЭЗЦ. Он отметил, что для построения циклической экономики необходимо подготовить достаточное количество квалифицированных кадров, пишет mkset.ru.
Для достижения этих целей РЭО создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В рамках данного объединения компания занимается подготовкой квалифицированных специалистов в этой области. В планах РЭО на данный момент — разработка законопроектов, связанных с изменением порядка финансирования. Прежде всего необходимо увеличивать софинансирование тех направлений, где есть технологические партнеры. Кроме того, важно распространить грантовые конкурсы на приоритетные для российского правительства отрасли. Для этого в свою очередь нужно создать механизмы долевого участия в грантах. Чтобы заинтересовать как можно больше представителей молодежи в обучении по направлениям, связанным с ЭЗЦ, Денис Буцаев предложил увеличить финансовую поддержку, выделяемую на стипендии. Он подчеркнул важность понимания того, что закрепление за определенной отраслью может иметь в том числе и материальное стимулирование.
Гендиректор РЭО подчеркнул важность получения помощи от Правительства России для партнеров, финансирующих образовательные программы объединения. Речь идет о таких налоговых последствиях, как возможность зачета финансовой поддержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и материального капитала, освобождение от уплаты соответствующих налогов и возможность отнесения на себестоимость.
Напомним: РЭО вместе с учебными заведениями, входящими в консорциум, работает над созданием образовательных программ для подготовки специалистов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Это поможет решить проблему нехватки кадров, которая, согласно оценкам экспертов РЭО, достигнет девяноста тысяч человек в ближайшие три года и трехсот тысяч — в ближайшие пять лет. Отмечается, что эти цифры могут увеличиться втрое, если учитывать не только специалистов для сферы обращения с ТКО, но и кадры для смежных отраслей, таких как банковская сфера, логистика, сфера услуг.