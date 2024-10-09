Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд для привлечения кадров

Для достижения этих целей РЭО создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В рамках данного объединения компания занимается подготовкой квалифицированных специалистов в этой области. В планах РЭО на данный момент — разработка законопроектов, связанных с изменением порядка финансирования. Прежде всего необходимо увеличивать софинансирование тех направлений, где есть технологические партнеры. Кроме того, важно распространить грантовые конкурсы на приоритетные для российского правительства отрасли. Для этого в свою очередь нужно создать механизмы долевого участия в грантах. Чтобы заинтересовать как можно больше представителей молодежи в обучении по направлениям, связанным с ЭЗЦ, Денис Буцаев предложил увеличить финансовую поддержку, выделяемую на стипендии. Он подчеркнул важность понимания того, что закрепление за определенной отраслью может иметь в том числе и материальное стимулирование.