Исследование показало, какие автомобили продают на вторичном рынке чаще всего

Такую тенденцию подтверждает и еще один показатель — сокращение продаж машин, выпущенных 4 — 5 лет назад. Количество сделок в этом сегменте сократилось с 382 700 в прошлом году до 274 400 единиц в первые восемь месяцев этого года, то есть на 28%. А доля таких авто в структуре вторичного рынка уменьшилась на 2 п. п., то есть до 7%. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте авто с пробегом, которым 10 — 12 лет. Их доля на рынке сократилась до 13%. Наиболее старые модели (12 лет и старше), напротив, стали более востребованными. Их доля выросла до 60%, на 5 п. п.