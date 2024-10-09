Исследование показало, какие автомобили продают на вторичном рынке чаще всего

Posted 9 октября, 08:04
Published 9 октября, 08:04
Modified 9 октября, 08:05
Updated 9 октября, 08:05
Согласно исследованию, сегмент сравнительно новых авто в возрасте 1 — 3 года на вторичном рынке сократился на 25% по сравнению с прошлым годом — с 188 400 до 141 300 единиц. Его доля составила 3%, то есть сократилась на 1 п. п. Наиболее часто продаваемые машины этого сегмента — Lada (46 800 единиц), Chery (11 300), Geely (11 000), Haval (8 800) и корейский бренд Kia (6 600), сообщает inkazan.ru.
Исполнительный директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова отметила, что на авторынке среди подержанных машин лидируют российские марки. Вряд ли этот тренд изменится в ближайшее время. Снижение перепродаж в сегменте «свежих» авто, которым 1 — 3 года, эксперт объяснила увеличением срока эксплуатации машины одним владельцем.
Исследование также показало рост перепродаж автомобилей, которым от 6 до 9 лет. За первые восемь месяцев 2024 года показатель прироста составил 9%, с 678 900 до 737 500 единиц. Их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п. п и составила 18%. В качестве одного из факторов такой тенденции эксперты называют повышение цен на более новые модели. Основное же количество сделок приходится на легковые авто в возрасте от 10 лет и старше. В январе — августе этого года в России было перепродано порядка трех миллионов таких машин.
Как отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, срок владения машиной за последнее время увеличился до 5 — 6 лет.
«Покупатели, для которых покупка нового авто становится дорогим удовольствием, не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством», — сказал он.
Такую тенденцию подтверждает и еще один показатель — сокращение продаж машин, выпущенных 4 — 5 лет назад. Количество сделок в этом сегменте сократилось с 382 700 в прошлом году до 274 400 единиц в первые восемь месяцев этого года, то есть на 28%. А доля таких авто в структуре вторичного рынка уменьшилась на 2 п. п., то есть до 7%. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте авто с пробегом, которым 10 — 12 лет. Их доля на рынке сократилась до 13%. Наиболее старые модели (12 лет и старше), напротив, стали более востребованными. Их доля выросла до 60%, на 5 п. п.