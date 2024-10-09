МегаФон ускорил интернет в высотках донской столицы

Инженеры запустили высокочастотные диапазоны LTE, обладающие хорошей проникающей способностью сотового сигнала. Это позволило расширить ёмкость сети 4G до 30% и равномерно сбалансировать нагрузку в местах повышенного спроса на цифровые услуги. Благодаря обновленному оборудованию, абоненты могут с комфортом проводить онлайн трансляции без задержек и делиться «тяжёлыми» видео на максимальной скорости 86 Мбит / с .