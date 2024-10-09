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Posted 9 октября, 10:20

Published 9 октября, 10:20

Modified 9 октября, 10:23

Updated 9 октября, 10:23

МегаФон ускорил интернет в высотках донской столицы

МегаФон ускорил интернет в высотках донской столицы

9 октября 2024, 10:20
Фото: ПАО «МегаФон»
Реклама. ПАО «МегаФон». erid: LjN8KUbHB
Тысячи ростовчан могут загружать цифровые сервисы в смартфонах и планшетах с большой скоростью после того, как МегаФон построил новые телеком‑объекты. Они появились около жилых комплексов «Сокол Град», «Сельмаш», «Запад» и «Платовский».

Инженеры запустили высокочастотные диапазоны LTE, обладающие хорошей проникающей способностью сотового сигнала. Это позволило расширить ёмкость сети 4G до 30% и равномерно сбалансировать нагрузку в местах повышенного спроса на цифровые услуги. Благодаря обновленному оборудованию, абоненты могут с комфортом проводить онлайн трансляции без задержек и делиться «тяжёлыми» видео на максимальной скорости 86 Мбит / с .

Директор МегаФона в Ростовской области Артём Филин говорит, что исследование, проведенное на основе обезличенных данных абонентов, показывает увеличение потребления трафика в высотках на 11% год от года.

— Чтобы обеспечить ростовчан быстрым мобильным интернетом в многоквартирных жилых комплексах столицы региона, в этом году наши специалисты установили дополнительные базовые станции в Пролетарском, Октябрьском и в Советском районах. При выборе территорий мы отталкивались от планов по застройке и анализа роста онлайн-активности горожан, — пояснил Артем Филин .

По данным оператора, только в сентябре текущего года жители комплексов, где запущена телеком-инфраструктура, уже скачали свыше 50 Тбайт информации. Для сравнения, такого объёма достаточно, чтобы смотреть беспрерывно фильмы в формате 4K в течение полугода.

Добавим, что покрытие мобильной сети в упомянутых районах донской столицы, ускорило интернет не только в жилых комплексах. Бесперебойную связь получили ближайшие образовательные, медицинские и спортивные учреждения города.

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