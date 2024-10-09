РЭО и компания «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве на РЭФ-2024

Как сообщает 56orb.ru, организации, которые отвечают за сбор и вывоз вторичных ресурсов для их дальнейшей переработки, имеют большое значение для функционирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие компании помогают сократить тоннаж отправляемых на захоронение ТКО, также они вносят весомый вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Договоренность с ООО «Убиратор» даст возможность РЭО более активно участвовать в формировании области устойчивого развития и продвижении ценностей экологичного бизнеса.