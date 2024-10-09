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Posted 9 октября, 17:58

Published 9 октября, 17:58

Modified 9 октября, 17:58

Updated 9 октября, 17:58

РЭО и компания «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве на РЭФ-2024

РЭО и компания «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве на РЭФ-2024

9 октября 2024, 17:58
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) и ООО «Убиратор» в официальном порядке на полях Российского экологического форума (РЭФ) договорились о сотрудничестве. Подробнее о планирующемся взаимодействии рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Как сообщает 56orb.ru, организации, которые отвечают за сбор и вывоз вторичных ресурсов для их дальнейшей переработки, имеют большое значение для функционирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие компании помогают сократить тоннаж отправляемых на захоронение ТКО, также они вносят весомый вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Договоренность с ООО «Убиратор» даст возможность РЭО более активно участвовать в формировании области устойчивого развития и продвижении ценностей экологичного бизнеса.

Двустороннее взаимодействие будет базироваться на обмене данными по наиболее важным на определенный момент времени сложностям обращения со вторичными ресурсами. Также появится возможность организации совместных мероприятий, при необходимости будут сформированы общие рабочие группы.

Глава компании «Убиратор» Никита Никишкин, в свою очередь, подчеркнул, что такое соглашение выступит надежным фундаментом для дальнейшей продуктивной деятельности по масштабированию сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифрового развития отрасли.

В текущем году даты проведения РЭФ пришлись на 7–9 октября. Форум включает молодежный день, а также два дня деловой программы.

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