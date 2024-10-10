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Posted 10 октября, 16:04

Published 10 октября, 16:04

Modified 10 октября, 16:04

Updated 10 октября, 16:04

На РЭФ-2024 Российский экологический оператор показал новейшую технику для вывоза ТКО

На РЭФ-2024 Российский экологический оператор показал новейшую технику для вывоза ТКО

10 октября 2024, 16:04
Фото: РЭО
Мусоровозы для вывоза отходов из районов с плотной застройкой продемонстрировали на полях Российского экологического форума (РЭФ). Экспозицию самой современной техники изучил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, спецтехника выступает одним из базовых элементов в цепочке обращения с отходами. Как сообщает gorod55.ru, в настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) участвует примерно 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но нехватка мусоровозов в количестве 3 286 штук все же присутствует. Необходимо, чтобы техника последнего поколения соответствовала каждому актуальному сегодня требованию и могла справляться с вывозом отходов в любом регионе независимо от его географической широты. Буцаев подчеркнул, что на форуме была показана именно та техника, которая отвечает таким вызовам.

На форуме выставлялись самые ходовые среди регоператоров виды мусоровозов с несколькими вариациями погрузки емкостей с отходами для их дальнейшего вывоза.

Согласно комментарию заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгения Карелова, для участия в выставке были выбраны следующие мусоровозы: маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО; мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры типа «колокольчик»; мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов.

РЭФ-2024 стартовал 7 октября с Молодежного дня, а завершился 9 октября после двухдневной деловой программы. За организацию события отвечали ППК «РЭО», Правительство РФ и Минприроды России.

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