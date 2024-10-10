На РЭФ-2024 Российский экологический оператор показал новейшую технику для вывоза ТКО

Posted 10 октября, 16:04
Published 10 октября, 16:04
Modified 10 октября, 16:04
Updated 10 октября, 16:04
По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, спецтехника выступает одним из базовых элементов в цепочке обращения с отходами. Как сообщает gorod55.ru, в настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) участвует примерно 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но нехватка мусоровозов в количестве 3 286 штук все же присутствует. Необходимо, чтобы техника последнего поколения соответствовала каждому актуальному сегодня требованию и могла справляться с вывозом отходов в любом регионе независимо от его географической широты. Буцаев подчеркнул, что на форуме была показана именно та техника, которая отвечает таким вызовам.
На форуме выставлялись самые ходовые среди регоператоров виды мусоровозов с несколькими вариациями погрузки емкостей с отходами для их дальнейшего вывоза.
Согласно комментарию заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгения Карелова, для участия в выставке были выбраны следующие мусоровозы: маневренный мусоровоз для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО; мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры типа «колокольчик»; мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов.
РЭФ-2024 стартовал 7 октября с Молодежного дня, а завершился 9 октября после двухдневной деловой программы. За организацию события отвечали ППК «РЭО», Правительство РФ и Минприроды России.