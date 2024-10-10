На РЭФ-2024 Российский экологический оператор показал новейшую технику для вывоза ТКО

По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, спецтехника выступает одним из базовых элементов в цепочке обращения с отходами. Как сообщает gorod55.ru, в настоящее время в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) участвует примерно 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но нехватка мусоровозов в количестве 3 286 штук все же присутствует. Необходимо, чтобы техника последнего поколения соответствовала каждому актуальному сегодня требованию и могла справляться с вывозом отходов в любом регионе независимо от его географической широты. Буцаев подчеркнул, что на форуме была показана именно та техника, которая отвечает таким вызовам.