РЭО проработает механизм уплаты долга за вывоз отходов через «Госуслуги»

Posted 10 октября, 11:21
Published 10 октября, 11:21
Modified 10 октября, 11:21
Updated 10 октября, 11:21
Он сообщил, что Российский экологический оператор рассматривает внедрение возможности осуществления платежей по задолженностям за услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) через портал «Госуслуги».
Во время сессии на тему «Организационно-экономические проблемы функционирования региональных операторов по обращению с ТКО в России» Макрушин отметил, что РЭО совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства проводит необходимые мероприятия, и в ближайшем будущем планируется внедрение функционала на платформе госуслуг, который будет включать оплату жилищно-коммунальных услуг. Пользователи смогут осуществлять платежи и получать уведомления о намерении организаций подать иск в суд, пишет 56orb.ru.
Заместитель главы РЭО также поддержал предложение Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», о включении расходов на безнадежные долги и государственные пошлины в тарифы.
Проект нормативно-правового акта от РЭО уже направлен в Федеральную антимонопольную службу и Министерство природных ресурсов России.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что уровень сборов платежей за вывоз твердых коммунальных отходов среди населения достаточно стабилен.
Во время пленарного заседания он отметил, что тариф, по которому граждане оплачивают услугу, является основным источником финансирования сортировки и что население выполняет свои обязательства довольно ответственно. Средний уровень собираемости составляет порядка 93,5% по всей стране. В то же время наблюдаются различия между регионами: некоторые показывают низкие результаты, тогда как другие, такие как Северо-Западный и Центральный федеральные округа, демонстрируют высокий уровень собираемости. Напротив, Дальний Восток и Северный Кавказ отстают в этом аспекте. В целом текущие результаты сборов свидетельствуют о том, что проблемы с финансовой устойчивостью в сфере платежей населения удается успешно разрешать.
В России определены 274 зоны деятельности региональных операторов, 184 региональных оператора предоставляют коммунальные услуги в 260 зонах деятельности.