Во время пленарного заседания он отметил, что тариф, по которому граждане оплачивают услугу, является основным источником финансирования сортировки и что население выполняет свои обязательства довольно ответственно. Средний уровень собираемости составляет порядка 93,5% по всей стране. В то же время наблюдаются различия между регионами: некоторые показывают низкие результаты, тогда как другие, такие как Северо-Западный и Центральный федеральные округа, демонстрируют высокий уровень собираемости. Напротив, Дальний Восток и Северный Кавказ отстают в этом аспекте. В целом текущие результаты сборов свидетельствуют о том, что проблемы с финансовой устойчивостью в сфере платежей населения удается успешно разрешать.