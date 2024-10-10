«РСХБ-Страхование» совместно с НСА провело круглый стол в рамках «Золотой осени»

Организаторы мероприятия — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».



В состав президиума круглого стола вошли Кирилл Кондрашов, заместитель директора Департамента экономики и государственной поддержки АПК, Минсельхоз РФ, Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков, Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Алена Сытова, заместитель Главы Тамбовской области — министр сельского хозяйства Тамбовской области, Татьяна Басханова, первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ГК «Прогресс Агро». Модератор мероприятия — Евгений Храбсков, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование».



Круглый стол начался с награждения ведущих экспертов в области урегулирования убытков сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций в связи с заморозками 2024 года.



Сергей Простатин выступил с докладом, посвященным практике урегулирования убытков в растениеводстве в 2024 году.



Спикер отметил, что за 9 месяцев 2024 года по сумме выплаченных убытков в ТОП-5 регионов России по программе ЧС вошли: Волгоградская область, Тамбовская область, Приморский край, Белгородская и Ростовская области. По мультирисковой программе — Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская, Саратовская и Волгоградская области.