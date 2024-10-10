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Posted 10 октября, 11:32

Published 10 октября, 11:32

Modified 10 октября, 11:34

Updated 10 октября, 11:34

«РСХБ-Страхование» совместно с НСА провело круглый стол в рамках «Золотой осени»

«РСХБ-Страхование» совместно с НСА провело круглый стол в рамках «Золотой осени»

10 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ». erid: LjN8K8MWs
9 октября в рамках XXVI российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024» состоялся круглый стол «Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий».

Организаторы мероприятия — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».

В состав президиума круглого стола вошли Кирилл Кондрашов, заместитель директора Департамента экономики и государственной поддержки АПК, Минсельхоз РФ, Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков, Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Алена Сытова, заместитель Главы Тамбовской области — министр сельского хозяйства Тамбовской области, Татьяна Басханова, первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ГК «Прогресс Агро». Модератор мероприятия — Евгений Храбсков, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование».

Круглый стол начался с награждения ведущих экспертов в области урегулирования убытков сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций в связи с заморозками 2024 года.

Сергей Простатин выступил с докладом, посвященным практике урегулирования убытков в растениеводстве в 2024 году.

Спикер отметил, что за 9 месяцев 2024 года по сумме выплаченных убытков в ТОП-5 регионов России по программе ЧС вошли: Волгоградская область, Тамбовская область, Приморский край, Белгородская и Ростовская области. По мультирисковой программе — Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская, Саратовская и Волгоградская области.

«На протяжении последних трех лет размер посевных площадей, по которым заявлены убытки, растет пропорционально общей застрахованной площади. На октябрь 2024 г. количество предприятий, получивших возмещение АО СК „РСХБ-Страхование“ по программам страхования урожая — 215. Максимальная выплата в рамках одного предприятия по программе ЧС составила 97,9 млн рублей», — прокомментировал Сергей Простатин.

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