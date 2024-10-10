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Posted 10 октября, 16:37

Published 10 октября, 16:37

Modified 10 октября, 16:38

Updated 10 октября, 16:38

Уже два миллиона россиян воспользовались зонами самообслуживания на «Почте России»

Уже два миллиона россиян воспользовались зонами самообслуживания на «Почте России»

10 октября 2024, 16:37
Фото: Пресс-служба Почты России
Два миллиона отправителей успели воспользоваться зонами самообслуживания более чем в тысяче отделений «Почты России» с апреля текущего года.

В отделениях «Почты России» зоны самообслуживания начали работу во втором квартале 2024 года. Здесь клиентам предложили возможность самостоятельной подготовки писем и посылок к отправке. Зоны самообслуживания действуют уже в тысяче с лишним наиболее проходимых отделений — от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом информируют «Новые известия».

Сейчас компания обеспечивает постепенную замену персональных компьютеров на специальные киоски с весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и онлайн-кассой. В будущем устройства начнут работать с камерами, микрофонами, системами бесконтактной передачи писем и посылок. Завершение обустройства зон самообслуживания намечено на следующий год.

По данным первого замгендиректора «Почты России» Максима Цыпина, идея зон самообслуживания превосходно показала себя в самых востребованных отделениях сети. Новый формат оказался востребован среди граждан и позволил разгрузить операторов. Оценив итоги за несколько месяцев, компания планирует масштабирование зон самообслуживания в отделениях по всей стране, заключил Цыпин.

#Общество
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