Уже два миллиона россиян воспользовались зонами самообслуживания на «Почте России»

В отделениях «Почты России» зоны самообслуживания начали работу во втором квартале 2024 года. Здесь клиентам предложили возможность самостоятельной подготовки писем и посылок к отправке. Зоны самообслуживания действуют уже в тысяче с лишним наиболее проходимых отделений — от Калининградской области до Дальнего Востока. Об этом информируют «Новые известия».