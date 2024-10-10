Волонтеры и регоператоры рассказали о своем опыте экопросвещения россиян на РЭФ-2024

Posted 10 октября, 14:38
Published 10 октября, 14:38
Modified 10 октября, 14:38
Updated 10 октября, 14:38
В ходе мероприятия представители общественных организаций и региональных операторов обсудили вопросы экопросвещения взрослых и детей в России.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в регионах страны реализуется множество экологических проектов разного уровня и тематики. Это способствует повышению экологической осознанности граждан в области экономики замкнутого цикла.
Работа над проектами ведется при участии волонтеров и компаний отрасли обращения с отходами, информирует gorod55.
На РЭФ эксперты нашли точки соприкосновения, чтобы консолидировать усилия для дальнейшего взаимодействия с населением. Они обменялись опытом эффективных практик экопросвещения, обсудив действующие инструменты и методики, благодаря которым растет осведомленность и мотивация россиян к ответственному отношению к окружающей среде.
Специалисты договорились продолжать обмен опытом.
В качестве участников сессии выступили руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, заместитель генерального директора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экологический тренер Елена Микишева.
Модератором сессии выступила учредитель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.