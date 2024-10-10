Волонтеры и регоператоры рассказали о своем опыте экопросвещения россиян на РЭФ-2024

На РЭФ эксперты нашли точки соприкосновения, чтобы консолидировать усилия для дальнейшего взаимодействия с населением. Они обменялись опытом эффективных практик экопросвещения, обсудив действующие инструменты и методики, благодаря которым растет осведомленность и мотивация россиян к ответственному отношению к окружающей среде.