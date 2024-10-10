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Posted 10 октября, 14:38

Published 10 октября, 14:38

Modified 10 октября, 14:38

Updated 10 октября, 14:38

Волонтеры и регоператоры рассказали о своем опыте экопросвещения россиян на РЭФ-2024

Волонтеры и регоператоры рассказали о своем опыте экопросвещения россиян на РЭФ-2024

10 октября 2024, 14:38
Фото: РЭО
В рамках Российского экологического форума (РЭФ), состоявшегося 7–9 октября 2024 года, прошла сессия «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла».

В ходе мероприятия представители общественных организаций и региональных операторов обсудили вопросы экопросвещения взрослых и детей в России.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в регионах страны реализуется множество экологических проектов разного уровня и тематики. Это способствует повышению экологической осознанности граждан в области экономики замкнутого цикла.

Работа над проектами ведется при участии волонтеров и компаний отрасли обращения с отходами, информирует gorod55.

На РЭФ эксперты нашли точки соприкосновения, чтобы консолидировать усилия для дальнейшего взаимодействия с населением. Они обменялись опытом эффективных практик экопросвещения, обсудив действующие инструменты и методики, благодаря которым растет осведомленность и мотивация россиян к ответственному отношению к окружающей среде.

Специалисты договорились продолжать обмен опытом.

В качестве участников сессии выступили руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский, заместитель генерального директора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова и экологический тренер Елена Микишева.

Модератором сессии выступила учредитель проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова.

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