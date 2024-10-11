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Posted 11 октября, 12:11

Published 11 октября, 12:11

Modified 11 октября, 12:13

Updated 11 октября, 12:13

Конференция «Технологии Добра» пройдет 29 ноября в Технопарке «Сколково»

Конференция «Технологии Добра» пройдет 29 ноября в Технопарке «Сколково»

11 октября 2024, 12:11
Фото: Artyom Svetlov/cc0/wikimedia.org
Совкомбанк и фонд «Сколково» (Sk Финтех Хаб) 29 ноября организуют конференцию «Технологии добра», посвященную современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора. Конференция пройдет в Технопарке «Сколково» и онлайн. Участие бесплатное, регистрация обязательна.

На конференции выступят более 30 спикеров из крупнейших российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств.

В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты.

Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка:

«Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со „Сколково“ мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте „Технологии добра“ мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам».

Фото: пресс-служба Совкомбанк

Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково»:

«“Совкомбанк» и «Сколково» — партнеры-основатели проекта федерального масштаба «Технологии добра». Нам удалось найти уникальный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей.

На предстоящей конференции «Технологии добра» в «Сколково» будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты».

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