Конференция «Технологии Добра» пройдет 29 ноября в Технопарке «Сколково»

«Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со „Сколково“ мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте „Технологии добра“ мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам».