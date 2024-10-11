Ростовчане составили портрет Идеальной зарплатной карты

Далее следуют такие важные аспекты, как особые условия кредитования и ипотеки (3%), а также удобство снятия наличных и количество банкоматов (5%). Такие дополнительные преимущества, как выгода для близких и возможность использовать платежный стикер, также находят отклик у ростовчан. Эти результаты подчеркивают растущие ожидания населения региона от своего банка, требующих не только традиционных услуг, но и инновационных решений.