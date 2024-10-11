Ростовчане составили портрет Идеальной зарплатной карты

Posted 11 октября, 13:26
Published 11 октября, 13:26
Modified 11 октября, 13:29
Updated 11 октября, 13:29
Исследование показало, что 62% опрошенных совершают выбор в пользу карт с возможностью бескомиссионных переводов на свои и чужие счета, что подчеркивает значимость финансовой свободы и удобства в использовании.
Бесплатное обслуживание карты стало актуальным для 21% респондентов, в то время как 11% акцентировали внимание на удобстве и функционале онлайн-банка. Повышенные ставки по накопительным счетам и вкладам привлекают 4% участников опроса, а 6% выделили привлекательные бонусные программы и возможность начисления кешбэка.
Далее следуют такие важные аспекты, как особые условия кредитования и ипотеки (3%), а также удобство снятия наличных и количество банкоматов (5%). Такие дополнительные преимущества, как выгода для близких и возможность использовать платежный стикер, также находят отклик у ростовчан. Эти результаты подчеркивают растущие ожидания населения региона от своего банка, требующих не только традиционных услуг, но и инновационных решений.
«Результаты опроса показывают, что для наших клиентов ключевым фактором остаётся не только функционал, но и комфорт в финансовых операциях,» — отметил управляющий ВТБ в Ростове-на-Дону, вице-президент Юрий Авдеев.
*Опрос был проведен в телеграмм-каналах «Ростов Главный», «Подслушано Ростов», Privet-Rostov в сентябре 2024 года. В голосовании приняли участие 6 342 человек.