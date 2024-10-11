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Posted 11 октября, 13:26

Published 11 октября, 13:26

Modified 11 октября, 13:29

Updated 11 октября, 13:29

Ростовчане составили портрет Идеальной зарплатной карты

Ростовчане составили портрет Идеальной зарплатной карты

11 октября 2024, 13:26
Фото: 1MI
По данным опроса ВТБ, проведенного в ростовских соцмедиа*, были выявлены ключевые преимущества, которые жители Ростова-на-Дону ищут в идеальной зарплатной карте.

Исследование показало, что 62% опрошенных совершают выбор в пользу карт с возможностью бескомиссионных переводов на свои и чужие счета, что подчеркивает значимость финансовой свободы и удобства в использовании.

Бесплатное обслуживание карты стало актуальным для 21% респондентов, в то время как 11% акцентировали внимание на удобстве и функционале онлайн-банка. Повышенные ставки по накопительным счетам и вкладам привлекают 4% участников опроса, а 6% выделили привлекательные бонусные программы и возможность начисления кешбэка.

Далее следуют такие важные аспекты, как особые условия кредитования и ипотеки (3%), а также удобство снятия наличных и количество банкоматов (5%). Такие дополнительные преимущества, как выгода для близких и возможность использовать платежный стикер, также находят отклик у ростовчан. Эти результаты подчеркивают растущие ожидания населения региона от своего банка, требующих не только традиционных услуг, но и инновационных решений.

«Результаты опроса показывают, что для наших клиентов ключевым фактором остаётся не только функционал, но и комфорт в финансовых операциях,» — отметил управляющий ВТБ в Ростове-на-Дону, вице-президент Юрий Авдеев.

 

*Опрос был проведен в телеграмм-каналах «Ростов Главный», «Подслушано Ростов», Privet-Rostov в сентябре 2024 года. В голосовании приняли участие 6 342 человек.

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