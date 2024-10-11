Ученые: Даже пожилым отказ от курения принесет пользу

Исследования показывают, что курящий человек в возрасте 35 лет теряет около 9 лет своей жизни по сравнению с людьми, никогда не пробовавшими сигареты. Этот показатель уменьшается до 8 лет к 45 годам, до 7 лет — к 55 и до 4 лет — к 75. Интересно отметить, что отказ от курения в 35 лет позволяет вернуть почти 8 потерянных лет. Даже если человек решит бросить курить в 65 лет, он сможет продлить свою жизнь приблизительно на 1,7 года.