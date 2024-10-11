Ученые: Даже пожилым отказ от курения принесет пользу

Posted 11 октября, 07:48
Published 11 октября, 07:48
Modified 11 октября, 07:48
Updated 11 октября, 07:48
Многие кампании по отказу от курения направлены на молодежь, призывая их отказаться от этой вредной привычки, пока не поздно. Однако работа специалистов из Мичигана доказывает значимость отказа от курения среди пожилых людей. Согласно исследованию, даже те, кто находится на более поздних этапах жизни и решает бросить курить, могут значительно увеличить срок своей жизни и улучшить ее качество, пишет newkhakasiya.online.
Авторы работы отметили, что в течение последних десятилетий количество курящих среди молодежи существенно снизилось, в то время как среди пожилых людей ситуация остается практически неизменной. Результаты исследования подтверждают, что отказ от курения полезен в любом возрасте, включая пожилой.
Данные этой работы были опубликованы в Американском журнале профилактической медицины, где исследователи представили статистику смертности среди различных групп: никогда не куривших, активно курящих и тех, кто бросил курить. Были подготовлены таблицы, демонстрирующие различия в ожидаемой продолжительности жизни для курящих и некурящих в возрасте от 35 до 75 лет.
Исследования показывают, что курящий человек в возрасте 35 лет теряет около 9 лет своей жизни по сравнению с людьми, никогда не пробовавшими сигареты. Этот показатель уменьшается до 8 лет к 45 годам, до 7 лет — к 55 и до 4 лет — к 75. Интересно отметить, что отказ от курения в 35 лет позволяет вернуть почти 8 потерянных лет. Даже если человек решит бросить курить в 65 лет, он сможет продлить свою жизнь приблизительно на 1,7 года.
Важно обратить внимание на то, что шансы на увеличение продолжительности жизни остаются довольно высокими независимо от возраста: прекратив курить в 65 лет, у человека есть 23% вероятности прибавить хотя бы еще год, а в 75 — 14%. Около 10% людей, которые бросили курить в возрасте 65 лет, смогли добавить к своей жизни как минимум 8 лет, в то время как 8% тех, кто сделал это в 75, продлили свою жизнь на 4 года.
Эти данные опровергают распространенное мнение о том, что прекращение курения не имеет пользы для пожилых людей.