Поддержка семей с детьми стала ключевой темой XLI Конференции ЮРПА

Приехали также представители парламентов города Севастополь, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской и Волгоградской областей. Кроме того, в этом году к ЮРПА присоединились и представители парламентов новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, 23 года назад, в 2001 году парламенты объединились, чтобы определить общую позицию с учетом всех мнений, ведь Юг России — уникальная общность людей разных национальностей и культур, объединенных любовью к родной земле.