Поддержка семей с детьми стала ключевой темой XLI Конференции ЮРПА

Posted 12 октября, 09:00
Published 12 октября, 09:00
Modified 12 октября, 09:00
Updated 12 октября, 09:00
Приехали также представители парламентов города Севастополь, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской и Волгоградской областей. Кроме того, в этом году к ЮРПА присоединились и представители парламентов новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, 23 года назад, в 2001 году парламенты объединились, чтобы определить общую позицию с учетом всех мнений, ведь Юг России — уникальная общность людей разных национальностей и культур, объединенных любовью к родной земле.
— За эти годы, благодаря ЮРПА, нам удалось найти новые формы поддержки многодетных семей, материнства и детства, старшего поколения и молодежи, защитить права шахтеров и аграриев, обеспечить сохранение уникальных народных традиций.
Опыт нашей совместной работы в течение 23 лет показал, что если мы имеем общее понимание той или иной проблемы, то совершенно точно будет найдено результативное решение. Сегодня наше единство приобретает новое качество и помогает вместе развивать правовое поле в соответствии с важными вызовами в жизни нашей страны, — подчеркнул Александр Ищенко.
Повестка XLI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации была очень насыщенной и состояла более чем из 50 вопросов.
Ключевой темой заседания стали региональные меры поддержки семей с детьми. По словам Первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, эта тема актуальна не только для региональных парламентов Юга России, но и для всей нашей страны.
— Участием в Конференции мы еще раз подтверждаем готовность принимать на федеральном уровне обращения и предложения, которые поступают от парламентариев Юга в Совет Федерации. В повестке дня сегодня — включение парламентов новых регионов Донбасса и Новороссии в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов. В Совете Федерации создан Совет по интеграции этих субъектов в правовое и социально-экономическое пространство Российской Федерации, ряд решений уже принят. Но это кропотливая работа и наша задача сократить переходный период, чтобы уровень жизни в этих регионах, соответствовал уровню жизни территории страны. Что касается других вопросов: по землям сельхозназначения, по мониторингу утилизации ТБО и других, они все важны для граждан и, я думаю, здесь парламентарии выработают единый подход и вместе обратятся к федеральным органам власти, — добавил Андрей Яцкин.
В процессе обсуждения магистральной темы конференции — поддержки семей с детьми, представители делегаций делились мнениями. Они объясняли, как с учетом мер федеральной поддержки можно использовать региональный бюджет, чтобы максимально эффективно поддерживать разные семьи, как многодетные, так и семьи бойцов СВО.
По сообщению вице-спикера Государственной Думы Виктории Абрамченко, на конференции затронули и другие темы. В частности парламентские инициативы Юга России, которые важны для федерального центра.
— Здесь было несколько моментов, речь шла о развитии туризма, о ЖКХ, о том какие меры принять с точки зрения регулирования на уровне Госдумы или Совета Федерации. Вы знаете, что для Юга России сейчас критичен дефицит энергомощностей. Летом в Ростовской области были веерные отключения электроэнергии, и чтобы такого не было, необходимо правильно рассчитать энергобаланс для всех регионов Юга и определить какие мощности дополнительно необходимо создать либо модернизировать существующие. Плюс, обратить внимание на состояние сетей. Затронули и тему экологии, а также благополучия реки Дон. Такая широкая палитра тем позволяет парламентариям обмениваться практикой и приходить к конкретным результатам в виде взаимосвязи между федеральным центром, Государственной Думой и конкретными вопросами, которые поднимают люди, — пояснила Виктория Абрамченко.
Добавим, что на пленарном заседании ЮРПА 13 инициатив, предложенных Законодательным Собранием Ростовской области, были поддержаны единогласно. Инициативы донского парламента помимо мер поддержки семьи коснулись и развития семейного предпринимательства, бизнеса в моногородах, вопросов фармацевтической деятельности, целевого обучения в вузах, расчистки водных объектов, поддержки сельского хозяйства и аграриев, а также волонтерской деятельности.