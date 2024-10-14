rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 15:48

Published 14 октября, 15:48

Modified 14 октября, 15:48

Updated 14 октября, 15:48

В ходе РЭФ-2024 провели заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

В ходе РЭФ-2024 провели заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

14 октября 2024, 15:48
Фото: reo.ru
8 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ) прошло заседание экспертного совета по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО), модератором которого выступила глава экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН, председатель экспертного совета РЭО Светлана Бик.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что основным финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла являются займы. На встрече обсуждались вопросы верификации зеленых займов, предоставляемых публично-правовыми компаниями. В РЭО предложили разработать комплекс локальных методических и процедурных документов, опираясь на таксономию зеленых и адаптационных проектов, а также другие регулирующие бумаги, касающиеся внутренней экспертной верификации зеленых займов, учитывая специфические характеристики организационно-правового статуса компании, пишет 56orb.ru.

По словам Светланы Бик, на РЭФ по традиции состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Она упомянула достижения организации, в том числе публикацию отчета по устойчивому развитию за 2023 год, высокий ESG-рейтинг и рассмотрение пакета локальных нормативных актов по рискам и инвестициям, а также разработку первых методик климатических проектов коллегами по климатическому направлению.

Участники заседания также затронули темы расширения зеленых инвестиций РЭО и подготовки специалистов в области экономики замкнутого цикла. В сентябре текущего года компании был присвоен ESG-рейтинг на уровне ESG-АА, что свидетельствует о высоком уровне соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам.

Экспертный совет по устойчивому развитию ППК «РЭО» был создан в 2021 году как орган консультационной поддержки при генеральном директоре компании для сопровождения трансформации сферы обращения с отходами на базе социально-экологических приоритетов в управлении.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика