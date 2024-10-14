В ходе РЭФ-2024 провели заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

Posted 14 октября, 15:48
Published 14 октября, 15:48
Modified 14 октября, 15:48
Updated 14 октября, 15:48
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что основным финансовым инструментом РЭО для инвестиций в инфраструктуру сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла являются займы. На встрече обсуждались вопросы верификации зеленых займов, предоставляемых публично-правовыми компаниями. В РЭО предложили разработать комплекс локальных методических и процедурных документов, опираясь на таксономию зеленых и адаптационных проектов, а также другие регулирующие бумаги, касающиеся внутренней экспертной верификации зеленых займов, учитывая специфические характеристики организационно-правового статуса компании, пишет 56orb.ru.
По словам Светланы Бик, на РЭФ по традиции состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Она упомянула достижения организации, в том числе публикацию отчета по устойчивому развитию за 2023 год, высокий ESG-рейтинг и рассмотрение пакета локальных нормативных актов по рискам и инвестициям, а также разработку первых методик климатических проектов коллегами по климатическому направлению.
Участники заседания также затронули темы расширения зеленых инвестиций РЭО и подготовки специалистов в области экономики замкнутого цикла. В сентябре текущего года компании был присвоен ESG-рейтинг на уровне ESG-АА, что свидетельствует о высоком уровне соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам.
Экспертный совет по устойчивому развитию ППК «РЭО» был создан в 2021 году как орган консультационной поддержки при генеральном директоре компании для сопровождения трансформации сферы обращения с отходами на базе социально-экологических приоритетов в управлении.