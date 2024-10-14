В ходе РЭФ-2024 провели заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО

По словам Светланы Бик, на РЭФ по традиции состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Она упомянула достижения организации, в том числе публикацию отчета по устойчивому развитию за 2023 год, высокий ESG-рейтинг и рассмотрение пакета локальных нормативных актов по рискам и инвестициям, а также разработку первых методик климатических проектов коллегами по климатическому направлению.