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Posted 14 октября, 10:22

Published 14 октября, 10:22

Modified 14 октября, 10:22

Updated 14 октября, 10:22

Заместителем Руслана Кухарука назначен Азат Ислаев

Заместителем Руслана Кухарука назначен Азат Ислаев

14 октября 2024, 10:22
Фото: Центр соцмедиа Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук назначил Азата Ислаева своим заместителем, который будет отвечать за строительство и дорожное хозяйство региона. Ранее Ислаев занимал аналогичные должности при губернаторе Наталье Комаровой.

Указ о назначении был размещен на официальном портале правительства Югры.

По информации на сайте правительства ХМАО, новым заместителем губернатора стал Азат Файзулхакович Ислаев, сообщает издание muksun.fm. В его задачи входит контроль за деятельностью департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, а также управление дорожным хозяйством и транспортом, включая Гостехнадзор.

В новой структуре правительства другой заместитель губернатора будет заведовать блоками коммунального хозяйства и энергетики. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора ХМАО.

Кроме того, Ислаев ответственен за реализацию проекта строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал, что завершение строительства планируется до конца 2025 года, и в настоящее время проект продвигается быстрее намеченного графика.

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