Заместителем Руслана Кухарука назначен Азат Ислаев

Кроме того, Ислаев ответственен за реализацию проекта строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал, что завершение строительства планируется до конца 2025 года, и в настоящее время проект продвигается быстрее намеченного графика.