Заместителем Руслана Кухарука назначен Азат Ислаев

Posted 14 октября, 10:22
Published 14 октября, 10:22
Modified 14 октября, 10:22
Updated 14 октября, 10:22
Указ о назначении был размещен на официальном портале правительства Югры.
По информации на сайте правительства ХМАО, новым заместителем губернатора стал Азат Файзулхакович Ислаев, сообщает издание muksun.fm. В его задачи входит контроль за деятельностью департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, а также управление дорожным хозяйством и транспортом, включая Гостехнадзор.
В новой структуре правительства другой заместитель губернатора будет заведовать блоками коммунального хозяйства и энергетики. С января 2025 года Ислаев также возглавит службу строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора ХМАО.
Кроме того, Ислаев ответственен за реализацию проекта строительства второго моста через Обь. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он пообещал, что завершение строительства планируется до конца 2025 года, и в настоящее время проект продвигается быстрее намеченного графика.