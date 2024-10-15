Банк «Центр-инвест» запустил новый сервис оплаты по QR-коду для бизнеса

«ВебТСП» ориентирован на широкий спектр бизнеса, включая торговые точки на рынках, розничные магазины, компании с дистанционной торговлей, онлайн-школы и курьерские службы. QR-код, созданный в системе, можно показывать на экране устройств или скачивать и отправлять клиентам, что обеспечивает мгновенное зачисление средств на расчетный счет.