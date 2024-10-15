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Posted 15 октября, 14:23

Published 15 октября, 14:23

Modified 15 октября, 14:26

Updated 15 октября, 14:26

Банк «Центр-инвест» запустил новый сервис оплаты по QR-коду для бизнеса

Банк «Центр-инвест» запустил новый сервис оплаты по QR-коду для бизнеса

15 октября 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ПАО КБ «Центр-Инвест». erid: LjN8KRBRN
Банк «Центр-инвест» представил новый сервис «ВебТСП», который дает возможность предпринимателям и компаниям принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей. Сервис также позволяет оформлять возвраты и отслеживать статус операций в режиме реального времени.

«ВебТСП» ориентирован на широкий спектр бизнеса, включая торговые точки на рынках, розничные магазины, компании с дистанционной торговлей, онлайн-школы и курьерские службы. QR-код, созданный в системе, можно показывать на экране устройств или скачивать и отправлять клиентам, что обеспечивает мгновенное зачисление средств на расчетный счет.

Основными преимуществами сервиса являются бесплатное подключение, низкие комиссии и отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования. Система поддерживает генерацию как одноразовых, так и многоразовых QR-кодов, а также кассовых ссылок.

В личном кабинете «ВебТСП» пользователи могут управлять QR-кодами, отслеживать оплату, оформлять возвраты и настраивать доступ для сотрудников. Подключение к сервису доступно через сайт или офисы банка.

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