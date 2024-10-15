Банк «Центр-инвест» запустил новый сервис оплаты по QR-коду для бизнеса

Posted 15 октября, 14:23
Published 15 октября, 14:23
Modified 15 октября, 14:26
Updated 15 октября, 14:26
«ВебТСП» ориентирован на широкий спектр бизнеса, включая торговые точки на рынках, розничные магазины, компании с дистанционной торговлей, онлайн-школы и курьерские службы. QR-код, созданный в системе, можно показывать на экране устройств или скачивать и отправлять клиентам, что обеспечивает мгновенное зачисление средств на расчетный счет.
Основными преимуществами сервиса являются бесплатное подключение, низкие комиссии и отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования. Система поддерживает генерацию как одноразовых, так и многоразовых QR-кодов, а также кассовых ссылок.
В личном кабинете «ВебТСП» пользователи могут управлять QR-кодами, отслеживать оплату, оформлять возвраты и настраивать доступ для сотрудников. Подключение к сервису доступно через сайт или офисы банка.