Денис Сафин рассказал об инженерных классах «Уральской Стали» в Новотроицке

По словам Дениса Сафина, этот проект призван обеспечить «Уральскую Сталь» лучшими кадрами, получившими подготовку со школьной скамьи. Школьникам тоже может быть полезно партнерство, в рамках которого доступно быстрое построение качественной и интересной карьеры. Им предлагают наиболее интересные инженерные решения и практики, и все это — в целях взаимовыгодного сотрудничества, заключил гендиректор «Уральской Стали».