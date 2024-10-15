Денис Сафин рассказал об инженерных классах «Уральской Стали» в Новотроицке

Posted 15 октября, 10:55
Published 15 октября, 10:55
Modified 15 октября, 10:55
Updated 15 октября, 10:55
Открытие по инициативе УК «Уральская Сталь» инженерных классов на базе лицея и гимназии Новотроицка стало важной новостью для учащихся и их родителей. Занятия в инженерных классах предусматривают помощь школьникам в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Ученики 7–10 классов смогут заниматься углубленным изучением математики, физики и химии во внеурочное время, пишет 56orb.ru.
Кроме учебы, подросткам предложат мероприятия по профориентации. Помощь с адаптацией к внеклассной учебе обеспечат не только квалифицированные педагоги, но и кураторы.
Денис Сафин в рамках церемонии открытия напомнил, что осуществление проекта принесет позитивный эффект не только для школьников, но и для самой компании, поскольку речь идет об образовании перспективных кадров для «Уральской Стали».
По словам Дениса Сафина, этот проект призван обеспечить «Уральскую Сталь» лучшими кадрами, получившими подготовку со школьной скамьи. Школьникам тоже может быть полезно партнерство, в рамках которого доступно быстрое построение качественной и интересной карьеры. Им предлагают наиболее интересные инженерные решения и практики, и все это — в целях взаимовыгодного сотрудничества, заключил гендиректор «Уральской Стали».
Группа компаний «Уральская Сталь» объявила о планах самостоятельно решить вопрос профильного оснащения инженерных классов.
Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв высказал пожелание, чтобы после прохождения подготовки в инженерных классах выпускники не только попали в профильные вузы, но и в дальнейшем реализовали свои компетенции на площадках «Уральской Стали». В соответствии с планами развития комбината на предприятии появятся две тысячи новых рабочих мест.
Также Денис Сафин посетил место строительства многоквартирного дома, спроектированного для сотрудников комбината «Уральская Сталь». По плану на первом этаже высотки разместятся 16 коммерческих помещений, включая ресторан. Гендиректор УК «Уральская Сталь» подчеркнул, что для проекта будут тщательно выбирать арендаторов, чтобы жильцы дома могли получать только качественные услуги.