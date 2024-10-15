Как выбрать провайдера для подключения домашнего интернета в Новосибирске

Posted 15 октября, 07:16
Published 15 октября, 07:16
Modified 15 октября, 07:19
Updated 15 октября, 07:19
Исключить муки выбора можно, используя специально созданный ТОП провайдеров в Новосибирске. Данный рейтинг сформирован обычными пользователями, выставляющими оценки поставщикам Сети, а потому считается наиболее объективным.
Провайдеры Новосибирска по адресу дома могут быть проверены благодаря специальной площадке. Здесь же предлагается честный рейтинг самых лучших предложений домашнего интернета.
На пятом месте уверенно расположился Ростелеком. Данный интернет-провайдер неспроста считается одним из самых обсуждаемых. Работает он на федеральном уровне. Качество услуг в Новосибирске представляется вполне достойное по 2 основным тарифам, сопровождающимся бонусами. Для новых абонентов здесь предлагаются самые выгодные условия и широкий выбор дополнительных услуг при высокой скорости доступа.
Четвёртую строчку занимает МТС. Качество и надежность оборудования данного интернет-провайдера не вызывает сомнений, все роутеры предлагаются по привлекательной цене, при этом характеристики их более чем достойны. Высокоскоростной доступ в Сеть можно получить по самым выгодным тарифам, от 500 мегабит в секунду, по символической цене. Дополнительные удобства обеспечивает мобильное приложение и личный кабинет на сайте, с помощью которых можно пополнять счета, подключать новые услуги и тарифы и др.
Третье место досталось «Электронному городу». Данные провайдер демонстрирует лучшую зону покрытия, охватывая 93% всего Новосибирска. Качество соединения практически не вызывает нареканий, поддержка специалистов осуществляется в круглосуточном режиме. В мобильном приложении можно решать различные задачи, не выходя из дома. На первые две недели оборудование предоставляется бесплатно.
Второе место достаётся провайдеру «Сибсети». Данный поставщик неспроста считается одним из самых ответственных, предлагая не только уверенное качество связи и высокую скорость, но и привлекательные расценки тарифных планов, представленные в широком ассортименте, в том числе, цифровой TV.
Особого внимания заслуживает тариф «Социальный», позволяющий получить скорость до 100 Мб/с за 330 рублей. Собственная отдельная линия обеспечивает качественную пропускную способность. Роутер можно выбрать в зависимости от требуемой мощности.
Лидирующее место достаётся «Сибирскому медведю». Выход на первую строчку обеспечивает самой высокой скоростью интернета до 1 Гб/с. Выгода заключается в возможности комбинировать тарифы. Особенно это актуально для тех, кто желает подключить интернет в частном секторе, также для многих районов «Сибирский медведь» является единственным поставщиком услуг, к которому, однако практически нет нареканий. Самым скоростным считается тариф «Максимальный», сэкономить немалые средства можно, приобретя годовой абонемент.