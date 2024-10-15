Как выбрать провайдера для подключения домашнего интернета в Новосибирске

Четвёртую строчку занимает МТС. Качество и надежность оборудования данного интернет-провайдера не вызывает сомнений, все роутеры предлагаются по привлекательной цене, при этом характеристики их более чем достойны. Высокоскоростной доступ в Сеть можно получить по самым выгодным тарифам, от 500 мегабит в секунду, по символической цене. Дополнительные удобства обеспечивает мобильное приложение и личный кабинет на сайте, с помощью которых можно пополнять счета, подключать новые услуги и тарифы и др.